Hannan Metals Limited reportó el descubrimiento de nuevas zonas de oro de alta ley en el prospecto Previsto Central, parte de su proyecto Valiente (Huánuco). Las recientes campañas de campo registraron muestras de roca con hasta 4.8 gramos de oro y 36.3 gramos de plata por tonelada, a unos 400 metros al suroeste de la zona de alta ley previamente identificada en dicho prospecto.

Este descubrimiento amplía la superficie mineralizada y sugiere la presencia de una nueva tendencia estructural paralela. Las campañas de campo realizadas entre los prospectos Honda Creek y Previsto Central abarcaron un área de 1.8 km² e incluyeron 149 muestras de roca, 146 de canales y 45 de suelo.

Los resultados confirmaron una mineralización generalizada de oro y cobre, con promedios de 0.1 g/t (gramos por tonelada) de oro y 430 ppm (partes por millón) de cobre, lo que refuerza el potencial continuo del distrito.

Las muestras de Hannan Metals provienen de fragmentos de roca recolectados a 400 metros al suroeste de la zona de alta ley previamente identificada en Previsto Central. (Foto: GEC).

Hannan ve potencial de mineralización en Previsto

Según Hannan Metals Limited, las leyes más altas en Previsto Central se asocian con fallas en unidades de limolita con presencia de pirita, lo que aporta un nuevo modelo estructural para la exploración.

Michael Hudson, director ejecutivo de Hannan, destacó que estos resultados “representan otro paso significativo en la comprensión del potencial total del distrito Previsto”, al tiempo que comparó sus características geológicas con las del distrito de Cripple Creek, en Colorado (Estados Unidos), uno de los mayores yacimientos auríferos del mundo con más de 27 millones de onzas producidas.

Nueva zona de oro de alta ley

La identificación de la nueva zona de oro de alta ley le permite a Hannan Metals cerrar una brecha de 600 metros entre Honda Creek y Previsto Central, fortaleciendo la hipótesis de una mineralización continua a escala de distrito. Los equipos de campo continúan con el mapeo estructural, el muestreo detallado y la expansión sistemática de la cobertura para definir con mayor precisión la huella mineralizada.

En paralelo, la empresa avanza con los trámites ambientales para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA Amanecer), requisito clave para iniciar los programas de perforación en la zona.

Los estudios de línea base, arqueología y participación comunitaria ya han sido completados, y se prevén reuniones públicas en las comunidades de Nueva Palestina, Inca Garcilazo, Chancadora y Previsto.

El proyecto Valiente, ubicado al este de Tingo María, comprende 910 km² de concesiones mineras y ha evolucionado en pocos años de una zona inexplorada a un distrito aurífero emergente. Desde su descubrimiento en 2021, Hannan ha identificado múltiples objetivos de pórfido y sistemas epitermales, consolidando su presencia en la región centro-oriental del Perú.