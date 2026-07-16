La mexicana Grupo Axo incorporó a Lacoste a su portafolio en Perú, tras sellar un acuerdo con la marca francesa para asumir su operación en el país. La integración, que comenzó oficialmente en julio y también comprende el mercado chileno, refuerza la presencia del grupo en la región andina y amplía su oferta de marcas internacionales de moda.

Con esta incorporación, Grupo Axo fortalecerá su presencia en Perú, donde actualmente opera las marcas Banana Republic, Gap, Guess, Hydro Flask, Kipling, Sisi, Surprice y The North Face. En paralelo, asumirá la operación de Lacoste, que cuenta con cuatro tiendas en el país y presencia en cadenas por departamento como Ripley y Falabella.

Según informó Modaes, Grupo Axo confirmó que, en una primera etapa, el acuerdo con Lacoste comprende únicamente Perú y Chile. En este último mercado, la marca francesa opera alrededor de diez tiendas, además de mantener presencia en grandes almacenes como Paris, Ripley y Falabella.

El acuerdo entre Grupo Axo y Lacoste abarca inicialmente los mercados de Perú y Chile. (Foto: Lacoste Perú)

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Expansión regional del Grupo Axo

La operación también refuerza la posición de Grupo Axo en la región andina. En Chile, la compañía controla Komax, distribuidor de marcas como Timberland, Ugg, Banana Republic, Brooks Brothers y Kipling, además de contar con operaciones en Uruguay.

Con la integración de Lacoste, Grupo Axo continúa ampliando un portafolio que supera las 50 marcas internacionales en América Latina. La compañía, controlada por el fondo General Atlantic desde 2017, cuenta además con una red de más de 8.000 puntos de venta en categorías como lifestyle, athletics & outdoors y off-price.

La expansión regional del grupo también ha alcanzado Uruguay. En 2024 ingresó a ese mercado mediante la representación de Blue Star Group y, a finales de 2025, inauguró la primera tienda de The North Face en el centro comercial Punta Carretas, en Montevideo.

Con Lacoste, Grupo Axo supera las 50 marcas en su portafolio regional. (Foto: Lacoste Perú)

Por su parte, Lacoste mantiene una estrategia de expansión en América Latina, con nuevas aperturas en Colombia y Brasil. En el mercado colombiano inauguró un flagship store en la Zona T de Bogotá y su primer concept store de la región en Medellín, mientras que en Brasil abrió nuevas tiendas en Sorocaba, Goiânia y Americana durante 2025.

La expansión de la marca francesa en la región se enmarca en una nueva etapa de crecimiento a nivel global. En 2025, Lacoste designó a Éric Vallat como su máximo responsable, quien asumió el liderazgo de la compañía tras desempeñarse como consejero delegado del grupo de bebidas alcohólicas Rémy Cointreau.