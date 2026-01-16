Perupetro. (Foto: Andina)
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) nombró a Carlos Alfredo Virgilio Niño Neira Ramos en el cargo de presidente del directorio de Perupetro, en reemplazo de Carlos Isaac Bianchi Ramírez.

Mediante , publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se designó a Carlos Niño Neira Ramos como presidente del directorio de Perupetro, cargo considerado de confianza.

Asimismo, vía , se dio por concluido el nombramiento de Carlos Bianchi Ramírez dicho cargo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

LEA TAMBIÉN: Perupetro ratifica que contratista del lote 192 deberá contar con solvencia financiera

Además, por , se designó a Richard Abel Almerco Soto como miembro del directorio de Perupetro, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La norma también indica que se acepta la renuncia de Carlos Augusto Casas Tragodara.

El directorio de Perupetro está integrado por cinco miembros, cuyo presidente es nombrado por resolución suprema del Ministerio de Energía y Minas.

Perupetro tiene como función promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en Perú.

