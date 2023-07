Con esta experiencia, De Sanctis abrió junto con un socio una nueva marca en abril de este año. Se trata de Etc Café, ubicado en Miraflores. El local se especializa en panadería a base de masa madre y en café de especialidad del Cusco y otras regiones. El ticket promedio es de S/ 40 para desayunos y lonches.

“En estos tres meses nos ha ido bien. Ha ayudado que Miraflores tiene más tránsito y flujo de personas que Barranco”, dice De Sanctis. La inversión para esta marca ha estado por encima de los US$ 100,000, unos US$ 40,000 más de lo que habían estimado en un inicio debido al alza del dólar y de gastos no contemplados.

Para Etc, Francesco calcula un retorno de inversión de 36 meses si la afluencia se mantiene constante como ahora. “Son tickets bajos de compra, pero hay mayor volumen de ventas. En estos primeros tres meses operando estamos por encima del valor que habíamos proyectado. Sin embargo, en el Perú uno tiene que estar preparado para todo”, advierte el chef.

Otro de los proyectos en los que De Sanctis también trabaja es el de una picantería norteña, específicamente en Piura. “Mis raíces son de Sullana. El eje central de esta cocina será rescatar las recetas de las provincias del norte, que han sido históricamente picanteras”, comenta el empresario.

Se llamará “Alegría” y se inaugurará antes de fin de año. El concepto está listo, lo que falta es terminar de negociar algunos locales en Barranco donde estaría ubicada. “Uno de mis referentes es Isolina. Quisiera replicar lo que es la taberna limeña, pero al estilo de picantería piurana”, adelanta el creador de Síbaris.

Agrega que los precios que se manejarán serán similares a los de la taberna de José del Castillo, es decir, un ticket promedio de S/ 60 por persona. De Sanctis proyecta realizar una inversión aproximada de US$ 250,000 y prevé recuperarla en cinco años.

En sociedad con Guillermo Dasso, con quien lleva a cabo “Alegría”, De Sanctis ha creado el grupo empresarial Sinergia, con el que también espera lanzar diversas marcas gastronómicas a lo largo del 2024. “Él se encarga de conseguir los fondos, de toda la parte financiera, y yo me aboco a la parte gastronómica y de crear conceptos”, indica.

Así, planean juntos lanzar en el primer semestre del 2024 una marca de delivery, otra de pastas y un restobar, aunque dependerá de conseguir las ubicaciones y a los inversionistas.