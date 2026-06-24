En los últimos 12 meses, empresas logísticas y manufactureras concentraron el 63% de las ocupaciones en ubicaciones cercanas al casco urbano, lo que está atrayendo a fondos de inversión. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)
En los últimos 12 meses, empresas logísticas y manufactureras concentraron el 63% de las ocupaciones en ubicaciones cercanas al casco urbano, lo que está atrayendo a fondos de inversión. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)
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Mayumi García
mailMayumi García

Durante el primer trimestre del año, el rubro de terrenos y locales industriales stand alone evidenció un escenario favorable, lo que sumado al crecimiento de la manufactura primaria y las expectativas empresariales del sector proyectan un panorama positivo para los próximos 12 meses, proyectó Jones Lang LaSalle (JLL) en un análisis del sector.

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