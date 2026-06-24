El gerente de Investigación y Consultoría de JLL, Luis Sánchez, incidió en que pese al contexto electoral, las transacciones sean de alquiler o venta de estos activos no cayó de manera importante y, por el contrario, se mantuvo el dinamismo en el mercado. En este punto, mencionó que hay zonas que tienen una buena perspectiva de crecimiento en cuanto a precios de venta de locales industriales industriales, principalmente, por la demanda de fondos de inversión y aseguradoras que buscan propiedades con flujo (ocupados).

“Estamos hablando de un crecimiento de alrededor de 2% a 4% por m2 en locales industriales; mientras, en terrenos es posible que se mantenga dado que los precios ya tuvieron un aumento en este mismo rango durante el 2025. Los submercados favorecidos con mejores precios en venta de locales industriales serían Nicolás Ayylón, Lurín, Fauccet, Argentina, Gambetta”, precisó.

De hecho, en los últimos 12 meses, empresas logísticas y manufactureras concentraron el 63% de las ocupaciones en ubicaciones cercanas al casco urbano, lo que está atrayendo a fondos de inversión que, por ciclo natural del mercado, empiezan a desinvertir en otros submercados.

Dichas empresas observan en estos inmuebles una importante oportunidad de rentabilizar, sobre todo en activos que desde antes de la compra ya cuentan con inquilinos. Para ello, las compañías apuntan en especial a lotes industriales en tamaños de entre 15,000 y 30,000 metros cuadrados (m2). “Desde hace dos o tres años, los fondos de inversión han ido tomando más fuerza, pues constantemente monitorean zonas para capturar oportunidades y adquirirlas”, indicó el especialista.

Revalorización de la zona este

Sánchez señaló que la transformación de infraestructura vial en la zona este de Lima viene generando la revalorización de activos en los submercados Nicolás Ayllón, Huachipa y San Juan de Lurigancho, reduciendo la brecha de precios de venta entre terrenos y locales industriales. De acuerdo al especialista, la revalorización se dará por etapas, siendo que en los próximos cinco o siete años, según la ejecución de proyectos en la zona, se alcance posiblemente un 10% por m2.

“Por ahora, podemos hablar de una revalorización de terrenos y locales industriales de entre 1.5% y 2.5% por m2. Un mayor precio dependerá de proyectos como el bypass de la avenida Las Torres, el desarrollo de la pista de Cajamarquilla, pues solo hay unas cinco cuadras asfaltadas, entre otras iniciativas”, afirmó.

En términos generales, la zona este alberga terrenos entre 10,000 y 15,000 m2 en promedio, que son ocupados, principalmente, por empresas manufactureras, logísticas e industriales.

Situación del mercado

Los submercados consolidados como Lurín continuarán atrayendo el grueso de la demanda, principalmente hacia el sur de Lima, cuya zona concentra la mayor disponibilidad de terrenos industriales. En tanto, los submercados de Chorrillos y Faucett son los únicos submercados sin oferta de terrenos en venta. “Chorrillos no ha registrado oferta de terrenos con zonificación industrial para renta o venta en cinco años, y se posiciona como uno de los submercados con mayor escasez de locales industriales en el mercado”, precisó el informe de JLL.

Al cierre del primer trimestre, los terrenos industriales tenían un precio de US$ 410 y US$ 2.2 por m2 para venta y renta, respectivamente. Mientras, en lo que corresponde a locales industriales, los valores son de US$ 780 y US$ 5 por m2 en lo que significa venta y alquiler, correspondientemente.

El dato

JLL indicó que la oficialización del reglamento de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en abril de 2026 representa una oportunidad de desarrollo a largo plazo para el mercado industrial de Lima. Sin embargo, la materialización de este potencial dependerá de la implementación de una estrategia de desarrollo productivo integral que incorpore sostenibilidad institucional y visión de largo plazo.