Hasta la fecha, Filo ha realizado siete ferias, quedando pendiente “Parrilland”, que se llevará a cabo en noviembre (Foto: Difusión).
Edgar Velito
Edgar Velito

La plataforma dedicada a la organización de festivales gastronómicos Filo cerrará el 2025 con una agenda de eventos y planes de expansión. La marca no solo ha ampliado su oferta de ferias en Lima, sino que ha retomado su presencia en regiones y evalúa su proyección fuera del país. Con formatos renovados y alianzas en camino, el festival busca consolidar un modelo ferial adaptable a distintos públicos y mercados.

