El “Digital & AI Summit Lima 2026”, organizado por NTT Data, abordará el impacto de la inteligencia artificial y la transformación digital en la estrategia empresarial. (Foto referencial)
El “Digital & AI Summit Lima 2026”, organizado por NTT Data, abordará el impacto de la inteligencia artificial y la transformación digital en la estrategia empresarial. (Foto referencial)
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realizará el próximo martes 28 de abril el evento “Digital & AI Summit Lima 2026”, una jornada enfocada en analizar el en la estrategia de las empresas.

El encuentro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en la avenida de la Arqueología 206, en el distrito de , y se desarrollará entre las 8:30 am. y las 4:00 pm.

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El evento estará orientado a abordar cómo estas tecnologías vienen redefiniendo la forma en que las organizaciones plantean y ejecutan sus estrategias en un entorno cada vez más digital.

Asimismo, la agenda contempla el desarrollo de sesiones centradas en tendencias como Agentic AI, la modernización del core, la y la industria 4.0, en el marco de los procesos de transformación digital que vienen adoptando las empresas.

NTT Data impulsa espacios vinculados a innovación tecnológica; en 2025, Lima fue sede de los Global eAwards, que reunieron proyectos de América Latina y Europa enfocados en soluciones con impacto social. (Foto: Difusión)
NTT Data impulsa espacios vinculados a innovación tecnológica; en 2025, Lima fue sede de los Global eAwards, que reunieron proyectos de América Latina y Europa enfocados en soluciones con impacto social. (Foto: Difusión)

Análisis del rol de la inteligencia artificial

El “Digital & AI Summit Lima 2026” pondrá énfasis en el análisis del rol de la inteligencia artificial y la transformación digital dentro del ámbito empresarial, en línea con los cambios que se vienen registrando en el uso de herramientas tecnológicas.

La jornada contará con un keynote speaker, Amandeep Khurana, con experiencia en inteligencia artificial generativa, quien abordará el concepto de Agentic AI, así como con la participación de ejecutivos y especialistas de distintas organizaciones, que intervendrán en paneles y sesiones especializadas.

De acuerdo con la agenda, el evento incluirá también espacios de discusión en los que se revisarán casos vinculados al uso de estas tecnologías y su aplicación en el entorno de negocios.

La actividad forma parte de las iniciativas de NTT Data vinculadas a la difusión de contenidos relacionados con innovación y tecnología aplicada a los negocios.

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