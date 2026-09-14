Este nuevo trend ha ganado terreno en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. Foto: IA generada con Gemini
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Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

El auge de las herramientas de inteligencia artificial (IA) ha impulsado nuevas tendencias de contenidos en redes sociales. En los últimos días, usuarios en diferentes plataformas comparten retratos que recrean la estética y la vestimenta característicos de la década de 1980.

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