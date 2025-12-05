En una sesión de Directorio llevada a cabo el 26 de noviembre de 2025, Credicorp Capital modificó la presidencia de su Directorio, según consta en la comunicación de “hecho de importancia” enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

De esa manera, a partir del 27 de noviembre de 2025, asumió como presidente del Directorio el también director Ignacio Aramburú Arias, quien releva en el cargo a Blanca Andrea Hurtado Ruiz, que había ocupado la presidencia desde marzo de 2025.

De acuerdo con el documento oficial, Aramburú Arias —no calificado como director independiente— había sido incorporado al directorio con fecha 1 de noviembre de 2025, y su designación como presidente refleja una reorganización interna aprobada unánimemente. En julio último, el directivo había sido nombrado country head de Credicorp Capital en el Perú.

Por su parte, Hurtado Ruiz continuará vinculada con la firma como directora titular. El comunicado, firmado por la representante bursátil de la sociedad, señala que el cambio responde a decisiones adoptadas dentro del directorio y se informa conforme al Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada vigente.

Ignacio Aramburú. (Foto: Credicorp Capital).

Las operaciones de Credicorp Capital

Credicorp Ltd., el principal holding financiero del Perú, integra a Credicorp Capital como su brazo especializado en banca de inversión, gestión de patrimonios, mercados de capitales y administración de activos. A través de esta unidad, ofrece asesoría financiera corporativa y servicios de “wealth management”, orientados tanto a clientes institucionales como a individuos de alto patrimonio.

Entre los negocios de Credicorp Capital destacan la gestión de activos (asset management) —con fondos de renta fija, renta variable, inversiones alternativas en bienes raíces, deuda privada e infraestructura—, la gestión patrimonial (wealth management) para clientes privados, la operación en mercados de capitales (bolsa, renta fija, intermediación) y servicios fiduciarios y de banca de inversión.

Por ejemplo, su división de renta fija monitorea más de 200 emisores en América Latina y administra activos por más de US$ 1,500 millones. También maneja fondos de renta variable, con un equipo regional de analistas y economistas que cubren cientos de empresas en la región.

El alcance de Credicorp Capital trasciende el Perú: opera en varios países de América Latina (como Colombia, Chile, entre otros), así como en mercados internacionales. Gracias a su estructura regional, administra carteras, fondos y activos para clientes de distintos países, lo que le permite captar capital institucional y coordinar inversiones transfronterizas.