Cargocorp, empresa especializada en servicios logísticos integrales y transporte internacional de carga, anunció la construcción de un nuevo almacén propio en Lurín; ello, como parte de su estrategia de expansión y proyección al 2028.

El gerente general de la compañía, Piero Herrera, detalló que el proyecto se realizará en un área estimada de 4,400 metros cuadrados (m2), cuya inversión total, entre terreno y habilitación, supera US$ 1 millón. La firma gestiona exportaciones e importaciones en carga aérea fresca y seca, además de carga marítima fresca, seca y congelada, incluyendo también servicios logísticos integrales que acompañan a la cadena desde la planta del cliente hasta el puerto o aeropuerto de destino.

“Este nuevo espacio (almacén) nos permitirá fortalecer la cadena logística y ofrecer un servicio más eficiente y competitivo. Buscamos mejorar tiempos, reducir riesgos y acompañar el crecimiento de sectores clave como la agroindustria”, resaltó el ejecutivo a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Adicionalmente, la firma trabaja en la consolidación de su flota de transporte propio con el objetivo de integrar toda la cadena operativa y asegurar un mayor control sobre los tiempos y la trazabilidad, dos factores críticos de los productos perecibles y de alto valor.

Perspectivas de Cargocorp

Cargocorp opera actualmente en ocho países, tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos, siendo la meta abarcar los 20 países de Latinoamérica. “Estamos evaluando nuestro ingreso a Costa Rica, pues nos permitiría complementar el rol de Panamá como hub logístico regional”, agregó Herrera.

De momento, el ejecutivo proyectó cerrar este año con un crecimiento de entre 10% y 12%, impulsada por la creciente demanda de carga aérea y la optimización de sus operaciones.

“Pese a que el segundo trimestre estuvo marcado por cierta desaceleración debido a factores externos, el mercado ya muestra señales de recuperación. Para nosotros, el cierre del año será positivo, sostenido principalmente por el repunte del servicio aéreo, que ha ganado protagonismo ante la limitada disponibilidad en las navieras”, finalizó.

Cargocorp opera actualmente en ocho países, tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Estados Unidos. (Foto: Web de Cargocorp)

El dato

La compañía se enfoca en iniciativas de alcance continental, como un proyecto conjunto con empresas brasileñas para crear un corredor logístico entre Shanghái (China) y Manaos Brasil), la cual incrementaría de forma significativa el flujo hacia la zona franca de la ciudad brasileña.

entre Shanghái (China) y Manaos Brasil), la cual incrementaría de forma significativa el flujo hacia la zona franca de la ciudad brasileña. Cargocorp continuará ampliando la cartera de soluciones con servicios de brokerage de seguros y operaciones especializadas en farma y salud, alimentos, minería, tecnología, maquinaria y repuestos, así como carga sobredimensionada y proyectos.

LEA TAMBIÉN: Geolocalización inteligente gana terreno en la región para mejorar eficiencia logística