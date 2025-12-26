La agroexportadora peruana Camposol (Grupo DC) informó sobre la realización de su primer envío de cerezas desde Chile hacia el mercado estadounidense. La compañía; además, de tener operaciones locales, también tiene presencia en los mercados de Chile, Colombia, Uruguay y México.

De este modo, la firma señaló que el primer contenedor completo de cerezas fue liberado por las autoridades aduaneras y entregado sin contratiempos a los clientes de la compañía en Estados Unidos. Actualmente, las cerezas de Camposol ya están disponibles en diversas cadenas de retail estadounidense.

Hace unos meses, el CEO de Camposol, Ricardo Naranjo, manifestó que en Chile cuentan con 150 has de cerezas en plena producción, cultivándose, principalmente, las variedades Lapins y Santina , reconocidas internacionalmente por su excelente calibre, color y sabor.

“Nuestras plantaciones incluyen invernaderos de alta tecnología, lo que nos permite asegurar la calidad y consistencia de la fruta desde el campo hasta el consumidor final”, señaló el ejecutivo a Agraria.

En Chile, Camposol cuenta con 150 hectáreas de cerezas en plena producción. (Foto: Redes sociales)

Camposol obtiene préstamo de US$ 400 millones

Recientemente, BID Invest, IFC, Rabobank, Scotiabank y BBVA anunciaron una operación de financiamiento para Camposol por una suma total de US$ 400 millones. El préstamo tiene el objetivo inversiones en la renovación varietal de cultivos de arándanos, plantaciones de palta, capital de trabajo permanente y otros usos corporativos.

La operación permitirá a Camposol escalar su programa de mejoramiento genético, que ha demostrado rendimientos superiores y mayor eficiencia en el uso del agua, adaptándose mejor a los desafíos ambientales. Así, se espera que el volumen de exportaciones aumente en más de 30% entre 2025 y 2030.

Además, se proyecta la creación de más de 2,500 empleos directos, con una participación femenina superior al promedio nacional en el sector agrícola.