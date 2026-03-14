¿Cómo cerró la operación de América Multimedia el 2025?

El balance del 2025 fue positivo, con un crecimiento en facturación a doble dígito impulsado por diferentes frentes, entre los que podemos rescatar; por ejemplo, el número de usuarios en tvGO, el cual desde el año pasado lo convertimos en una plataforma de streaming gratis en Perú con una oferta de contenido exclusivo de diferente corte. En su momento, tuvimos más o menos 6,000 usuarios y hoy tenemos 2.6 millones de usuarios efectivos (no registrados donde son más de 10 millones) que se quedan por lo menos media hora viendo contenido tvGO.

Otro producto que iban a lanzar era el aplicativo Boom, ¿cómo performó esta apuesta?

Boom tiene un nicho específico, principalmente, en los seguidores del deporte no convencional. No obstante, ahora en este periodo de elecciones estamos abriendo también espacios de debate para jóvenes. En general, este 2026 buscamos que sea de consolidación y construcción de contenido propio en la app, de modo de que para finales del año al menos el 45% sea espacios propio con la generación de podcast, programas de debate, deportivos acerca del mundial, entre otros.

¿El alcance de este aplicativo cubrió las metas en esta primera etapa?

Sí, tenemos más de 200 mil usuarios efectivos al mes que están utilizando Boom, sobre todo para los campeonatos de Dota y, este año, la meta es llegar a medio millón de usuarios. Obviamente, el diferencial será el contenido propio que ofrezcamos, pues somos conscientes que para que este tipo de plataformas crezcan se necesita generar espacios en el que los jóvenes se sientan escuchados y puedan expresarse.

Hay una perspectiva de que las plataformas digitales en los próximos dos años generen el 20% de los ingresos de América Multimedia, ¿va por buen camino esta proyección?

Voy ampliar la base más allá del digital; existen dos tipos de ingresos: los que provienen del negocio tradicional (publicidad) y del no tradicional, donde además de Boom, tvGO, también tenemos la venta de formatos, contenidos, entre otros. En el 2025, el 15% de los ingresos se originaron en el negocio no tradicional y este año, creemos que el 25% podría surgir de esta fuente, pero es un año atípico por el Mundial y otros eventos. En realidad, lo que estimamos es que en tres años, tendremos un sólido 20% de ingresos provenientes del negocio no tradicional.

Proyectos con brasileña Tv Globo

¿Qué nuevos proyectos se vienen en los estudios de Pachacámac?

En este lugar se produce el 80% del contenido que tenemos en pantalla; en tanto, que sirve para ejecutar nuevos formatos, como el año pasado con La Subasta, junto con Dory Media. De hecho, es un formato que está a la venta internacional, con un acuerdo cerrado en Italia y con pláticas para venderlo en países como México y otros lugares de Centroamérica. Esto es Guerra también está en proceso de cierre con algunas televisoras importantes para Estados Unidos, lo que nos ayudará a llegar al porcentaje de 25% en ingresos no tradicionales.

¿Había planes para realizar también coproducciones con otros países?

Tenemos un acuerdo cerrado para hacer con TV Globo tres novelas, son títulos importantes que se van a empezar con el equipo Del Barrio Producciones. Se trata de ese tipo de alianzas que nosotros estamos haciendo a nivel internacional.

¿Cuándo empiezan estos proyectos?

Prácticamente, el otro mes y se extenderán hasta el próximo año, considerando que por cada título son como 60 capítulos.

En torno a formatos, ¿están explorando nuevas oportunidades de compra?

Sí, estamos viendo varias opciones que podrían darse para el segundo semestre, con la mayoría estamos bastante avanzados, pero es cuestión de definir la estrategia. Son formatos de entretenimiento de Holanda, Inglaterra, Estados Unidos e incluso Colombia.

América Multimedia es dueña del 51% de la productora argentina Kapow, ¿después de Envidiosas qué otras series alistan para las plataformas de streaming?

Envidiosas ya irá por su cuarta temporada y es un éxito total definitivamente. Ahora, tenemos al menos cinco proyectos que están en proceso de definición en las próximas semanas. Algunas serían trabajadas para Amazon, otros para Netflix y hay uno también para Disney.

Fernando Muñiz, gerente general de América Multimedia. (Foto: Antonio Melgarejo)

La televisión y nuevos jugadores en el mercado

En lo que concierne a América como canal, ¿qué contenidos se preparan para elevar la sintonía?

El canal cuatro para nosotros sigue siendo obviamente nuestro core business. En el 2025 hemos logrado que el encendido (gente mirando televisión) suba y eso se ha logrado con eventos deportivos importantes (Copa del Rey, Mundial de Clubes, entre otros). Este año seguiremos con la emisión de la Copa del Rey y el Mundial de Fútbol. Tenemos mucho contenido deportivo que sube el encendido, a tal punto que el año pasado llegamos a un pico de 410,000 personas viendo el canal por minuto, aún cuando se dio el apagón analógico y lo más lógico es que se redujera los encendidos. Este año, en enero, tuvimos 378,000 personas por minuto viendo el canal y ello ocurre porque estamos trayendo contenidos nuevos.

Este año definitivamente se vienen muchas cosas, pero no puedo adelantar porque ahora la competencia está muy divertida. Sin embargo, seguimos teniendo pensado mucho entretenimiento, contenido de corte político e informativo.

Entrando al tema del mercado, ¿cómo cambia el panorama que hoy dos competidores tengan nuevos dueños?

Considero que nosotros somos un poco responsables de la compra de estos canales. A nivel internacional, no hay otro país en el mundo en el que estén subiendo los encendidos en televisión abierta. Todo el mundo piensa que este es un negocio que está a la baja y tratando de sobrevivir. Sin embargo, aquí estamos reviviendo nuevamente la industria, lo que lo vuelve atractivo para gente que está invirtiendo en televisión abierta. Y nosotros somos responsables de más del 80% de esos nuevos encendidos.

Creo que vamos a poder competir como debe ser; es necesario para la industria que exista la competencia. Eso nos ayuda también a reinventarnos constantemente. Tenemos una parrilla de programación bastante sólida de lunes a viernes y también los fines de semana; de hecho, ya es un mercado competitivo los fines de semana y ahora esto será más exigente de lunes a domingo, lo cual es bueno y sano para la industria y los anunciantes también.

¿De lunes a viernes no sentían mucho la competencia?

No, de lunes a viernes, la verdad es que no mucho. El año pasado logramos consolidar los fines de semana, a excepción, de los programas políticos del domingo en la noche que siempre son muy competidos.

¿Considera que el ingreso de los nuevos capitales convertirá a estos canales en una competencia real para América Televisión?

Así es. En el caso de Panamericana Televisión encontramos a Susana (Umbert), quien sabe mucho de televisión, mientras que en Latina está la gente de Gustavo y Tomás Yankelevich, de Argentina. Ellos vienen de Telefe y también conocen mucho de esta industria. Se trata de gente que definitivamente no viene a especular ni a jugar con este mercado, llega a querer consolidarse y, bueno, la competencia siempre es bienvenida.