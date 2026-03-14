Parte de los contenidos de América Multimedia también se realizan en sus instalaciones de Santa Beatriz. (Difusión)
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Mayumi García
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Luego de transitar el 2025, el cual fue un año clave para los planes de América Multimedia; el gerente general de la compañía, Fernando Muñiz, accedió a una entrevista con Gestión, donde brinda detalla de los proyectos que se vienen en sus diferentes unidades de negocio e incluso con la argentina Kapow, productora de la famosa serie Envidiosas.

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