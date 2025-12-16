El ejecutivo señaló que el mercado cerrará el año con un crecimiento de 22% respecto al 2024. “El segmento de camiones no es ajeno a ese avance y debería registrar un crecimiento cercano al 30%. En esa línea, nosotros, como Almacenes Santa Clara, cerraremos el año con un crecimiento de 30% ”, sostuvo. Este desempeño estuvo apalancado por la demanda de diversos sectores, principalmente logística, minería y agroindustria, que en los últimos 12 meses han renovado y ampliado sus flotas en busca de mejorar su capacidad operativa.

“Las empresas demandan vehículos eficientes. Y cuando hablo de eficiencia, me refiero a la relación entre el costo total de propiedad y el rendimiento”, agregó. Otra característica de la firma es que cuenta con cinco locales, tres de ellos fuera de Lima —en Arequipa, Huánuco (inaugurado hace poco más de un año) y Tarma—, mientras que en la capital opera dos puntos, uno en la zona norte y otro en Ate.

“Todos nuestros locales han registrado un incremento en ventas y en participación. Nuestra estrategia está definida, primero, por la cercanía con el cliente; luego, por la ampliación del portafolio; y, además, por una mayor cobertura a nivel nacional. Eso nos viene funcionando bien”, indicó.

Una característica de Almacenes Santa Clara, fundada en 1969 en Tarma, es su peso en la red de concesionarios Isuzu, ya que concentra alrededor del 55% de las ventas. En otras palabras, de cada 10 camiones Isuzu que se comercializan en el Perú, 6 pasan por sus manos.

Los planes para 2026

El objetivo de Almacenes Santa Clara para el próximo año es mantener la senda de crecimiento, aunque con una menor intensidad respecto a lo registrado en 2025, considerando que será un periodo electoral. “Tenemos un plan concreto para el próximo año que se basa en dos aspectos. El primero es ampliar nuestra cobertura en la zona sur del país. Después de Lima, la región más relevante en la comercialización de vehículos —principalmente camiones— es el sur, que representa alrededor del 17% del mercado”, señaló.

Agregó que aún existe una fuerte concentración en la capital, donde se vende más del 60% de los camiones. Sin embargo, tras este gran mercado, la zona sur es la más importante, y es allí donde buscan fortalecer su presencia con el desarrollo de una sexta tienda . Esta será un local integral, con espacios para ventas, repuestos y servicios, en una extensión estimada entre 1,500 y 2,000 metros cuadrados (m2). Se prevé su apertura para el segundo semestre del 2026 “Adicionalmente, ampliaremos nuestro portafolio de productos. Vamos a traer un modelo que participará en un segmento en el que hoy no estamos presentes, uno que representa aproximadamente el 10% de la industria”, adelantó.

En concreto , Almacenes Santa Clara prevé abrir una nueva división de negocios a inicios de 2026, desde la cual se comercializarán pickups Isuzu . Con esta unidad buscan reforzar su presencia en el sector minero. “El principal sector para la pickup es la minería. También hay oportunidades en construcción y en entidades del Estado que requieren este tipo de unidades. Pero el gran mercado es la minería”, precisó.

Las expectativas con esta nueva línea son altas. “En el primer año aspiramos a alcanzar una participación de alrededor del 8% en ese segmento. Es un mercado que mueve cerca de 24,000 unidades”, añadió. Con ambos frentes, Almacenes Santa Clara proyecta crecer entre 8% y 10% en 2026 .

Maquinaria pesada

Adicionalmente, Almacenes Santa Clara participa en el negocio de maquinaria pesada. La compañía representa en el Perú dos marcas que este año han registrado resultados favorables tales como Sunward, de origen chino, que crece alrededor de 60%; e Hidromek, con presencia en el país desde hace entre cuatro y cinco años, que este año avanza 18%. Ambas atienden principalmente a la pequeña minería y al sector construcción. “Para el 2026, la expectativa es que estas líneas mantengan ritmos de crecimiento en dígitos similares a los actuales, aunque bajo un enfoque cauteloso”, dijo.

En relación con vehículos eléctricos, la empresa ve este frente como un desarrollo de largo plazo dentro de la estrategia global de Isuzu hacia el 2050. “La marca trabaja con distintas matrices energéticas—diésel, gas, eléctricos e hidrógeno—pero solo introducen estos vehículos en mercados donde existe infraestructura para operarlos correctamente. En Perú, al no contar aún con las condiciones necesarias, no es probable que lleguen por ahora”, acotó.

Asimismo, la posventa continúa siendo un pilar clave del negocio. “El negocio automotriz empieza con la colocación de vehículos y se cierra con la posventa. Es allí donde se rentabiliza”, mencionó. Para el 2025, la empresa estima vender entre 1,600 y 1,650 camiones, y la posventa viene aportando entre el 25% y 30% de la facturación total.