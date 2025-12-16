La demanda de camiones, la renovación de flotas y la estrategia de cobertura nacional impulsaron el desempeño de Almacenes Santa Clara durante el 2025. Foto: Andina
La demanda de camiones, la renovación de flotas y la estrategia de cobertura nacional impulsaron el desempeño de Almacenes Santa Clara durante el 2025. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con más de cinco décadas en el mercado automotriz, Almacenes Santa Clara —principal concesionario de la marca Isuzu en el Perú— proyecta incursionar en una nueva unidad de negocio a inicios de 2026. En diálogo con Gestión, Tomás Silva, gerente de la marca Isuzu, calificó el 2025 como un año positivo, marcado por un crecimiento de dos dígitos. ¿Qué impulsó este desempeño? Aquí los detalles.

TE PUEDE INTERESAR

Así sería la nueva Av. Abancay: un túnel para autos y un boulevard para los limeños
China impone aranceles a la carne de cerdo de la UE como represalia por los de sus autos eléctricos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.