La explotación de cobre, oro, zinc, plomo y hierro se contrajo en 1.2%, 0.3%, 15.0%, 1.0% y 1.9%, respectivamente, frente a similar mes del 2023, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Sin embargo, en dicho periodo creció la producción de plata (14.7%), estaño (7.8%) y molibdeno (34.7%).

En este contexto, cabe darle una mirada más detallada al cobre, metal clave en el Perú.

Situación del cobre

En el caso del cobre, en septiembre alcanzó un volumen de 232,423 toneladas, y con su contracción (-1.2%) se retomó una tendencia a a baja, la cual se venía advirtiendo en forma de continuas caídas desde marzo a julio de este año. Eso se había frenado en agosto pasado, cuando creció en 10.7% frente a agosto del 2023.

En esa línea, con el resultado del noveno mes del año, la producción del metal rojo –el principal producto de exportación del Perú- está acumulando una merma de 0.6% en los primeros nueve meses del 2024.

Producción, metales. Fuente: Minem

Cayó en ocho de diez principales mineras

A septiembre, la extracción cuprífera se redujo en ocho de las diez principales mineras que lo producen, entre ellas Cerro Verde (-5.3%), Quellaveco (-4.1%), Las Bambas (-2.6%), Chinalco (-4.5%), Antapaccay (-9.6%); Marcobre (-25.1%), Hudbay (-2.6%).

Igualmente, se contrajo en 2.0% en los otros 50 titulares mineros dedicados a la explotación de cobre (mediana y pequeña minería) a nivel nacional (que procesaron en conjunto 130,388 toneladas en el acumulado).

No obstante, en el caso del oro (si bien cayó 0.3% hace dos meses), en el acumulado de los primeros nueve meses del 2024 creció en 9.7%, alcanzando las 79 millones de toneladas del metal precioso.

Pese a todo exportaciones repuntan

Pese a esta contracción en general de estos diversos productos, ComexPerú destacó que las exportaciones mineras entre enero y septiembre registraron un máximo histórico (más de US$29,759 millones según Sunat), un crecimiento del 15.6% comparado con el mismo del año anterior.

Este aumento, refirió ese gremio, se debe al mayor volumen de oro enviado al exterior, que creció un 50.5% respecto de 2023.

La cotización del oro hasta el presente mes ha sido objeto de incrementos constantes, rompiendo varios récords (superó la barrera de los US$2,790 por onza en octubre), aunque esta semana inicia con menores precios, alcanzando el lunes los US$2,640 por onza.

Otras exportaciones que destacaron -indicó ComexPerú- fueron el cobre y sus concentrados (3.2%), el molibdeno (20.8%) y el hierro (9.3%), productos que representaron el 83.4% de los envíos mineros totales, los cuales, a su vez, equivalen al 62.8% del total de envíos.

Inversión en el sector retrocede

Las inversiones mineras en septiembre último alcanzaron los US$420 millones, lo cual, comparado con los US$537 millones del mismo mes del 2023, significó una caída de 21.8%, conforme a data del Minem.

En ese mes, lo que más se redujo fue el gasto de esa industria en plantas de beneficio, que alcanzó los US$104 millones, y que fue 51.4% inferior que los US$214 millones invertidos en similar periodo del 2023.

Las inversiones en equipamiento minero y de desarrollo de infraestructura se redujeron en 3.6% y 32.0%, respectivamente, mientras el gasto destinado a exploración creció en 43.2%.

Inversión minera. Fuente: Minem

Proyecciones

Según proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la inversión minera alcanzaría US$ 5,318 millones (6.4%) en 2024 y US$ 5,900 millones (9.5%) en 2025. Aun así, advierte ComexPerú, estaríamos por debajo de los niveles prepandemia, cuando lo invertido sumó US$ 5,909 millones (en el año 2019).

Además, observó que el BCRP revisó a la baja su proyección de crecimiento (de la producción) para el sector en 2024, al pasar del 2% en junio al 1.2% en setiembre.

Así, advierte el gremio, la minería crecería menos que el 3.1% proyectado para la economía peruana en 2024, según el Banco Mundial.

Esto sería perjudicial en una coyuntura clave para impulsar proyectos que atiendan la creciente demanda mundial, pues, refiere Comex, se espera que la demanda de cobre se triplique para 2050, conforme a una proyección del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“De cara a 2025, existen grandes proyectos como Tía María o Yanacocha Sulfuros, que se encuentran a la expectativa de empezar a construirse. No obstante, carecen de un marco legal sólido y de un Estado firme que resguarde la actividad formal”, señaló ComexPerú.

