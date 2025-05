Gestión tuvo la oportunidad de hacerle esta consulta al embajador peruano en EE.UU., Alfredo Ferrero. El funcionario destacó que las condiciones de acceso a China para los peruanos, en comparación con las que exige EE.UU., son muy diferentes.

Sin embargo, no descartó que la liberación del visado, al menos de forma experimental como hará China, sea imposible de plantear en el mediano plazo.

No es el mejor momento

Ferrero señaló que, si bien alcanzar esa liberación al ingreso de peruanos a EE.UU. sería ideal, lo cierto es que hoy, a diferencia del caso chino, Donald Trump aún está estableciendo sus líneas de gobierno.

“Ahora están restringiendo el acceso de extranjeros bajo parámetros muy estrictos. Probablemente ello pueda discutirse en los próximos años, una vez la política migratoria americana esté clara”, indicó.

ALFREDO FERRERO, EMBAJADOR DEL PERU EN EEUU. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / GRUPO EL COMERCIO

El embajador fue claro en señalar que, mientras ello no esté resuelto, se ve bastante complicado que la embajada impulse ese diálogo con su contraparte estadounidense.

“Eso no significa que no pueda darse más adelante. Pero en este momento no está en la agenda bilateral de las embajadas porque no creemos que sea el momento para negociarlo. Lo queremos, obviamente que sí, pero no será en el corto plazo”, enfatizó.

Flujo de visitantes alto y continúo

Ferrero recordó que, a pesar de la exigencia de visado, el flujo de turistas entre Perú y Estados Unidos ya es importante. Esta es una ventaja, en comparación con China.

Esta situación, a su consideración hace más viable iniciar esa negociación una vez el gobierno de Donald Trump estabilice su política migratoria. “Para que un peruano vaya a China es más difícil. No hay un flujo migratorio importante, como sí lo hay hacia EE.UU. Son situaciones distintas”, resaltó.

En ese mismo sentido, Ferrero remarcó que otros dos frentes que planea impulsar este año bajo su gestión son la gastronomía y el turismo.

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez arrancará operaciones el mismo día que China dejará de exigir visa a los peruanos. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.

“Ambos frentes permiten que los estadounidenses conozcan mejor al Perú. Generan curiosidad e inquietud para visitarnos. Hay un vínculo fuerte también: en cada plato peruano hay un poco del turismo nacional, por las diferentes gastronomías del país”, consideró.

El embajador agregó que en esta labor contribuye bastante el otro gran anuncio que se hará realidad el 1 de junio, aparte de la liberación de visa para ir a China: el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez iniciará operaciones al 100%.

“Es muy moderno. Vamos a esperar que funcione adecuadamente. Hay algunas inquietudes, pero estoy seguro de que el aeropuerto estará a la altura. Será un elemento adicional que incrementará el flujo de turistas al Perú”, destacó.