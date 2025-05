China anunció el jueves que, a partir del 1 de junio de 2025, los ciudadanos de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay podrán ingresar al país sin necesidad de visado para estancias de hasta 30 días. La medida puede incentivar a que más peruanos miren al país ansiático como una opción para vacacionar.

Eso sí, deberá prepararse para un largo viaje, que puede durar entre 25 y 40 horas, dependiendo de la ruta que elija señaló a Gestión Jose Ignacio Ais Rossenouff, subgerente de NM Viajes.

¿Cuánto tiempo dura un vuelo de Perú a China?

Depende de los gustos y documentación con la que cuenta el pasajero.

Sin visa americana : La mejor opción es vía Europa, como Lima – Ámsterdam o Lima – París, con un tiempo mínimo de 25 horas.

La mejor opción es vía Europa, como Lima – Ámsterdam o Lima – París, con un tiempo mínimo de 25 horas. Con visa americana: Se puede volar vía EE.UU., por ejemplo: Lima – Atlanta – Seattle – Shanghái o Lima – Houston – San Francisco – Pekín, con un tiempo total de hasta 40 horas, incluyendo conexiones.

¿Cuáles son las mejores fechas para visitar?

Para un viaje vacacional, lo ideal es entre 8 y 11 días en destino, para disfrutar lo esencial sin prisas.

Primavera (marzo a mayo): Clima agradable, temporada de cerezos en flor (marzo - abril).

Clima agradable, temporada de cerezos en flor (marzo - abril). Otoño (septiembre a noviembre): Fresco y cómodo, ideal para explorar sin extremos de temperatura.

Fresco y cómodo, ideal para explorar sin extremos de temperatura. Feria de Cantón: Para empresarios, con tres fases entre abril / mayo y octubre / noviembre para diferentes tipos de productos (maquinaria, muebles, textiles, tecnología, alimentos, etc.).

Para empresarios, con tres fases entre abril / mayo y octubre / noviembre para diferentes tipos de productos (maquinaria, muebles, textiles, tecnología, alimentos, etc.). Verano (junio a agosto): Caluroso y húmedo, una opción para quienes disfrutan del calor.

Caluroso y húmedo, una opción para quienes disfrutan del calor. Invierno (diciembre a marzo): Frío intenso, pero con tarifas aéreas más económicas.

¿Cuánto puedo gastar en promedio en un viaje a China? Los pasajes en temporada media-alta (primavera) suelen costar entre US$ 2,000 y US$ 2,500 como base. Pero, si el pasajero está dispuesto a enfrentar climas extremos, viajar en invierno es una opción, con precios desde US$ 1,720 en adelante. “A veces, el frío tiene sus recompensas”, refirió el ejecutivo de NM Viajes.

Respecto a los precios de los servicios, estos varían según las ciudades visitadas, categoría de hotel 3, 4 o 5 estrellas, actividades en destino y más.

Un circuito básico podría tener un precio base de US$ 1,620 por pasajero; sin embargo, siempre recomiendan a los pasajeros descubrir las maravillas de China junto a profesionales del rubro turismo.

Parte de la Gran Muralla de China, patrimonio de la UNESCO (Foto: EFE)

¿Cuáles son los destinos imprescindibles?

Pekín: La Gran Muralla, el Templo del Cielo y la Ciudad Prohibida.

La Gran Muralla, el Templo del Cielo y la Ciudad Prohibida. Shanghái: El Templo del Buda de Jade, la Torre de Shanghái y Disneyland Shanghái.

El Templo del Buda de Jade, la Torre de Shanghái y Disneyland Shanghái. Xi’an: Los famosos Guerreros de Terracota.

Los famosos Guerreros de Terracota. Sichuan: Los santuarios de los pandas gigantes.

Consejos prácticos para sacar el máximo provecho al viaje

Considera combinar varios destinos para hacer el viaje más completo. Por ejemplo, un circuito básico de 7 u 8 días puede incluir Pekín, Xi’an y Chengdu, con los trenes de alta velocidad para ahorrar tiempo. Para una experiencia más profunda, hay rutas que duran hasta 22 días.

¿Qué tipo de equipaje se recomienda llevar?

Para un viaje largo, lo recomendable es llevar una maleta de 23 kg más un carry-on. China es famosa por sus mercados y centros comerciales, así que deja espacio para las compras.

¿Cómo se maneja la moneda en China?

La moneda local es el Yuan (CNY). Actualmente, 1 yuan equivale aproximadamente a unos 0.51 soles.

De igual manera el uso de las tarjetas de crédito es común en China. Sin embargo siempre es necesario llevar dinero en efectivo.