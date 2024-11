Eso sí, se debe empezar a ahorrar para realizar la travesía, que podría llevar entre 25 horas y 35 horas, si parte desde Lima hasta Tokio. Y es que, se requiere hacer escalas ya que aún no hay vuelos directos habilitados.

Datos clave

Es importante escoger la fecha de viaje, los meses más recomendados para visitar el país del sol naciente son abril y mayo, porque es más cálido. “También porque es la temporada de cerezos, vistas de postal. Además se inicia la temporada de playas”, señala Pamela León, jefa de producto Emisivo de Nuevo Mundo Viajes.

Los climas son:

- Diciembre a febrero – invierno

- Marzo a mayo - primavera

- Junio a agosto - Verano

- Setiembre a noviembre - Otoño

¿Cuánto pueden costar los pasajes?

Los costos de pasajes varían mucho dependiendo de la ruta, comenta León, tras indicar que por ejemplo -vía USA con American Airlines- el costo va desde US$ 2,500 con maleta; mientras que con Aeroméxico vía México va desde U$ 4,400 con maleta.

Desde la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) también indicaron que hay vuelos de ida y vuelta que oscilan entre US$1,500 y US$2,000. Por ejemplo, Air France ofrece tarifas desde US$1,526 para viajes de ida y vuelta en clase económica.

“El costo de un viaje de Lima a Japón varía según varios factores, como la temporada, la anticipación con la que reserves y las aerolíneas seleccionadas”, precisó Canatur.

¿Cuánto puede costar la estadía y los tours ?

Las tarifas en Tokio varían desde US $50 en hoteles económicos hasta más de US$300 en establecimientos de lujo, de acuerdo con Canatur.

Pero si desea un hotel de cinco estrellas, la jefa de producto Emisivo de Nuevo Mundo Viajes comenta que alojarse en uno de ellos, junto con el tour, no baja de US$ 10,000 en una semana.

A modo de ejemplo menciona el Hotel Park Hyatt, Mandarin Oriental o Conrad 5* GL en Tokio; en Hakone se cuenta con el Ryokan Gora Kadan (Hab. estilo Japonés).

En tanto, en la ciudad de Takyama está el Hotel Associa Takayama Resort 5*, mientras que en Kanazawa el Hotel Nikko Kanazawa 5*, y en Kyoto está el Ritz Carlton, Okura o Hyatt Regency 5* GL.

También se cuenta con opciones más económicas como los hostales y cápsulas con precios que oscilan entre US$ 20 y US$ 60 por noche.

¿Cuál es el costo promedio de un paquete básico con estadía y tour?

Si se toma en cuenta 7 días y 6 noches va desde US$ 2,117, que incluye la visita a Tokio, Hakone, Kioto, Nara y Osaka. Mientras que uno de lujo no baja de US$ 10,000.

La alimentación en Japón

Canatur comenta que los gastos en alimentación fluctúan, en el caso de comida rápida, entre US$ 5 y US$ 10 por comida. En tanto, en un restaurante de gama media se gasta alrededor de US$ 15 a US$ 30 por persona; y en uno de alta gama los precios pueden superar los US$50 por persona.

Transporte

El Japan Rail Pass ofrece viajes ilimitados en trenes JR por un período específico; el pase de 7 días cuesta aproximadamente US$250. También está el metro y los autobuses en ciudades como Tokio y Kioto con tarifas que van desde $1.50 hasta $3 USD por trayecto.

¿Qué lugares no me puedo perder si voy a Japón?

Si va al país por siete días o semana y media debe visitar:

El santuario Itsukushima de Miyajima

El santuario Fushimi Inari en Kioto

Los miradores de Tokio

El templo Kiyomizudera en Kioto

El santuario Meiji

El monte Fuji, símbolo de Japón

El templo Kinkakuji de Kioto

El templo Todaiji en Nara

La zona de Arashiyama en Kioto

El Gran Buda de Kamakura

El santuario Toshogu en Nikko

El Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima

El templo Sensoji de Asakusa en Tokio

La puesta de sol desde Odaiba en Tokio

El castillo de Himeji

Los jardines Kenrokuen de Kanazawa

Dotonbori y Shinsekai en Osaka

La aldea histórica de Shirakawago

El castillo de Matsumoto

Los macacos de Jigokudani en Nagano

El templo Zenkoji de Nagano

El templo Byodoin de Uji

El camino de Kumano o Kumano Kodo

Los jardines Glover de Nagasaki

Naoshima, la isla del arte

Se abre la oportunidad para el Perú de recibir turistas japoneses

El gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Loayza, manifestó a gestion.pe que vio con optimismo que se pueda viajar a Japón sin visa, tras destacar que “el turismo en general es una actividad de ida y vuelta”, pues va a significar no solo que más peruanos vayan a Japón sino que también más ciudadano japoneses puedan venir a nuestro país.

“Esto es importante porque es un turista de una capacidad de gasto mayor que el normal de visitantes extranjeros que vienen. Cuenta con mayor poder adquisitivo y tiene un nivel de especialización”, anotó.

Además, indicó que se requiere de esta oportunidad, tras recordar que no contamos con mucha afluencia de turistas japoneses. Recordó que en el 2019 apenas el 0.93% del total de visitantes provenían precisamente Japón, hablamos de 40,734; en el 2023 llegó apenas a 11,290 turista japonés, es decir, hubo una una caída de más del 70%.

No obstante, dijo que esta figura se está revirtiendo, pues “a septiembre de este año hemos tenido, por ejemplo, 15,998, turistas japoneses superando el 2023, y se espera que a fin de año podamos acercarnos a cifras del 2019″.

Señaló que entre los factores que frenan la llegada de ciudadanos nipones es la conectividad. Recordó que Gustavo Santos de la Organización de Naciones Unidas, señaló: “nadie va a donde no puede llegar”, por lo que indicó que se debe trabajar en la conectividad e infraestructura.

Destacó que el próximo año se llevará adelante la Exposición Universal 2025 de Osaka del 13 de abril al 13 de octubre, y será una ocasión para promocionar y posicionar al país, no solamente en los aspectos de agroexportación, sino también en aspectos turísticos.

Agregó que el turista asiático, como el japones tiene interés por el avistamiento de aves, mariposas, orquídeas. Añadió que una forma de acercar a los turistas, también sería a través de los cruceros.

SOBRE EL AUTOR Sandra Alvarado Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Veinticinco años de experiencia. Trabaja en el diario Gestión desde el 2004. Trabajó anteriormente en los diarios Liberación y Referéndum.