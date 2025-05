El Congreso de la República alistaba —y parecía que los votos eran favorables— la censura de Adrianzén, hasta entonces, primer ministro. A solo un día de la sesión del pleno que vería su caso, y sin razón técnica aparente, tres carteras fueron cambiadas

José Salardi salió del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y lo reemplazó Raúl Pérez Reyes, quien era el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En la posición que dejó Pérez Reyes, entró César Sandoval. Y, Carlos Alberto Malaver fue nombrado como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), en reemplazo de Julio Díaz. Todo ello fue oficializado en normas legales extraordinarias, del diario oficial El Peruano.

Pasada las horas y pese a los cambios de los tres ministros, las voces de censura parecían más sólidas. Al final, Adrianzén optó por la renuncia lo que ocasionó la caída de su equipo ministerial . Sin embargo, al cierre de esta nota, aún no se conocía su reemplazo.

Ante un escenario de movidas ministeriales y demora en los nuevos nombramientos, Luciano López, abogado constitucionalista, señaló que, técnicamente, los ministros vigentes quedan al mando de sus sectores hasta que ocurre el relevo. “No hay un escenario de ministerio acéfalo”, agregó.

Periodo que dura un ministro en su cargo en Perú

La alta rotación de ministros es una “enfermedad” de la que padece este Gobierno. José Salardi entró al MEF el 31 de enero del 2025 y se va el 13 de mayo, menos de cuatro meses liderando el sector.

Según el observatorio de Propuestas del Bicentenario, de Videnza Instituto, en este Gobierno (que incluye el periodo Pedro Castillo – Dina Boluarte), los ministros duran en promedio solo 6.6 meses en el cargo.

Fuente: El Peruano. Elaboración: Videnza Instituto.

Es más, si solo se ve el tiempo de la gestión ministerial del MEF, la data de Videnza que revisó Gestión muestra que un ministro de Economía dura en promedio 6.6 meses durante el actual Gobierno (al 13 de mayo 2025); por debajo de los 8 meses entre 2016-2021 y de los 30 meses entre 2011–2016.

Hay que recordar que desde el inicio del Gobierno de Castillo - Boluarte, el MEF ha sido liderado por: Pedro Francke, Óscar Graham, Kurt Burneo, Alex Contreras, José Arista, José Salardi y, ahora, Raúl Pérez Reyes.

Fuente: El Peruano. Elaboración: Videnza Instituto.

En tanto, si solo se analiza el tiempo de la gestión ministerial del MTC, la data muestra que un ministro de Transportes y Comunicaciones dura en promedio 5.78 meses durante el actual Gobierno (al 13 de mayo 2025); por debajo de los 7 meses entre 2016-2021 y de los 30 meses entre 2011–2016.

Para esta cartera, han pasado por la gestión: Juan Silva, Nicolás Bustamante, Juan Barranzuela, Geiner Alvarado, Richard Tineo, Paola Lazarte, Raúl Pérez Reyes, y ahora, César Sandoval.

Fuente: El Peruano. Elaboración: Videnza Instituto.

Los cambios en el MEF preocupan a empresarios

Pese a su "shock desregulatorio" para la economía peruana, “corte de grasa” para ajustar gastos, impulso a los proyectos bajo Asociaciones Público Privadas (APP) y la extinción de 14 programas que pasarían a manos de Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entre otros, Salardi le dijo adiós al MEF. Los retos que se plantean para esta cartera, ahora para su sucesor Pérez Reyes, no son menores pues el 2025 es un año preelectoral.

Se hace necesario que en lo que queda de este Gobierno se sienten las bases para un crecimiento sostenido, así como retornar a la senda de cumplimiento de las reglas fiscales. Todo esto deberá lograrse en medio de un contexto global marcado por la guerra comercial.

Este cambio causó preocupación entre el sector empresarial.

“No se puede cambiar al ministro del MEF de un momento a otro. Nosotros creemos que (José Salardi) estaba haciendo las cosas bien, no había motivos para su cambio (...) era uno de los ministros -o el único- que estaba concertando sus políticas, apuntando a lo que requiere el país, coordinando con los sectores productivos, y con relación con las mypes (...). Por más que el nuevo ministro (Raúl Pérez Reyes) tenga solvencia, era innecesario el cambio”, dijo Jorge Zapata, presidente de la Confiep.

Por su lado, Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI): “(Salardi) había generado optimismo en el sector privado, así que no esperábamos su salida. Un cambio así, de un ministro que lo hace bien, con tres o cuatro meses en la cartera, es inoportuno y no genera estabilidad en el país. Solo queda esperar que le nuevo ministro mantenga la misma línea que el saliente titular del MEF”.

Al MEF ingresó, entonces, Pérez Reyes. El ahora ministro de Economía y Finanzas señaló a la prensa, al término de su juramentación, que se reuniría con el saliente ministro Salardi y la próxima semana recién daría declaraciones sobre sus próximos pasos en el MEF.

¿Qué dicen algunos analistas sobre el cambio de ministro en el MEF?

Elmer Cuba, socio de Macroconsult, no criticó el ingreso de Pérez Reyes a la cartera del MEF per se, pero cuestionó si era oportuno el ajuste en Economía y Finanzas. “La presidenta no tiene apoyo popular y el del Congreso es frágil; cada vez es más frágil desde que llamó a elecciones (...)”, señaló.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, consideró: “El sorpresivo relevo del MEF confirma la nula importancia que la presidenta le otorga a la estabilidad en la conducción de la política económica, factor clave para la generación de confianza”.

Agregó: “Si bien el ministro Pérez Reyes tiene experiencia en el sector público, el desafío central será su capacidad de evolucionar de ministro sectorial a un MEF que tenga la capacidad de contener las presiones políticas que tendrá que sortear”.

Cambio en el MTC: ¿entró un ministro cuestionado?

Con esta cadena de cambios, y a solo días de iniciar la marcha blanca del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, la presidenta Boluarte tomó juramento a César Sandoval Pozo en la cartera del MTC.

Esta figura parece no ser conocida entre la parte empresarial, pues al ser consultados, Zapata de Confiep y James de la SNI comentaron a Gestión que no lo tienen en el radar y no conocen en absoluto su experiencia en transporte y comunicaciones.

Aun así, Sandoval no es un desconocido en materia política. Aunque Alianza para el Progreso (APP) aseguró que no autorizó su nombramiento, el nuevo titular del MTC es afiliado al partido liderado por César Acuña. A esto se sumaría antecedentes judiciales y presuntas conexiones pasadas con sectores bajo investigación.