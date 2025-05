Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), calificó como “sorpresiva” la designación de Raúl Pérez Reyes como titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

El funcionario indicó, en diálogo con Canal N, que el recién juramentado ministro de la cartera de económica del país tenía otras responsabilidades cuando se encontraba a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como la entrega del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

“Lamentamos la salida del ministro Salardi. El ministro Pérez Reyes es una persona solvente, pero creo yo que tenía que entregar el aeropuerto, que era una responsabilidad, una de las más importantes que tenía dentro de su cartera. Y realmente, lo más lamentable y deplorable es que estos cambios de ministro se hagan de un momento a otro. Y, sobre todo, en una cartera tan importante como la que es el Ministerio de Economía y Finanzas”, indicó.

Asimismo, precisó que, aunque no se sabe sobre los motivos por los que el Ejecutivo realizó este cambio, su institución espera tener políticas duraderas en el tema económico en el país.

“No sabemos cuáles serán los motivos que hay al interior del gobierno, pero nosotros nos quedamos con la necesidad de la estabilidad que requiere el país, y sobre todo, en una cartera tan importante como es economía. Nosotros necesitamos políticas de largo plazo, políticas claras, políticas que van a permanecer en el tiempo, en síntesis, políticas de Estado y no políticas de coyuntura. Entonces, obviamente que estos cambios así de un momento a otro, sin que nadie sepa qué es lo que va a pasar, No ayudan, no abonan en ese terreno”, añadió.

Finalmente, indicó que espera que Pérez Reyes continúe con las políticas de la gestión de José Salardi.

Sobre la cartera del Interior

Aparte de Pérez-Reyes, otro nuevo ministro que juramentó fue Carlos Malaver como titular del Interior. Al respecto, Jorge Zapata indicó que espera que este a la altura del cargo.

“Necesitamos un ministro con mucha solvencia, es una de las carteras más difíciles en este momento. La inseguridad ciudadana está desbordada (…) Ahora tenemos un nuevo ministro que se nombra de un momento a otro, sin que nadie se entere. Veremos si en este caso está a la altura de lo que el país requiere en una cartera tan importante, tan relevante, como es la del Interior”, mencionó.

Finalmente, al ser consultado sobre el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones César Sandoval, el representante gremial dijo que no conoce sobre la trayectoria del nuevo titular de la cartera del MTC.