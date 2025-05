Menos de dos meses duró como titular de la cartera del Interior Julio Diaz Zulueta. La presidenta Dina Boluarte tomo hoy juramento a su sucesor Carlos Alberto Malaver Odias.

Malaver Odias es un oficial general de La Policía Nacional del Perú en situación de retiro.

Además es licenciado en administración, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno por la Pontifica Universidad Católica del Perú.

Cuenta con más de 35 años de servicio en la institución policial.

Desde el 27 de diciembre de 2024 a la fecha, ocupó el cargo de director de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Mininter.

Menos de dos meses duró como titular de la cartera del Interior Julio Diaz Zulueta. Fotos: Antonio Melgarejo/GEC.

¿Qué dice Confiep sobre el nuveo ministro del Interior?

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, sostuvo que en el ministerio del Interior se necesita de un ministro con mucha solvencia, pues es una de las carteras más difíciles. “En este momento la inseguridad ciudadana está desbordada”, expresó en Canal N.

Expresó que no se conocía al Ministerio del Interior, Julio Diaz Zulueta, porque no ha dado entrevistas declaraciones. “No nos informó cuál iba a ser su política en la lucha contra la inseguridad ciudadana y eso le quita méritos indudablemente, pero fue nombrado de un momento a otro y obviamente tenemos como resultado un ministro que no haya estado a la altura de las circunstancias”, refirió

“Ahora tenemos a un ministro que se nombra de la misma forma. esperemos que tenga lo que requiere una cartera tan importante y relevante como es el ministerio del Interior. La ciudadanía vive en la zozobra, la micro y pequeña empresa está sumamente afectada por esta inseguridad, amenazas. Esperemos que el ministro informe sobre un plan que tenga corto y mediano plazo”, comentó.