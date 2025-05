La provincia de Chiclayo, en Lambayeque, se puso ante los ojos del mundo, incluso, hablando de su camino a convertirse en un hub turístico global.

Sin embargo, la realidad de Chiclayo evidencia una serie de retos, deficiencias en la gestión pública e indicadores preocupantes de desarrollo.

Gestíón identificó un problema estructural relacionado a su inversión pública, con impacto directo en la ciudadanía. Al menos desde el 2021, Chiclayo, agrupando a su municipalidad provincial y las 19 distritales, no logra superar el 57% en la ejecución de su recursos destinados para la construcción de obras públicas .

De hecho, su nivel más bajo fue apenas el año pasado con un 41.4% y con un presupuesto de casi S/ 270 millones. En períodos previos, su disposición de recursos fue hasta de S/ 336 millones.

Juan Manuel Scander, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque; y Carlos León, académico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y miembro de Redes, subrayaron que, a nivel regional, se tiene un grave problema de ejecución de recursos para inversión pública.

“Hay una falta de capacidad técnica en las municipalidades y tampoco se tienen una oficina de gestión capacitada”, indicó Scander.

León mencionó que, en indicadores de eficiencia de inversión pública, la región está rezagada porque demoran en la elaboración de expedientes técnicos o, finalmente, contemplan un importante sobrecosto.

“Hay una alta rotación de funcionarios y, dentro de este grupo, la mitad no tiene la capacidad. Entonces, no se pueden materializar los expedientes porque están mal hechos”, refirió el académico y agregó que los cambios en los precios podrían responder a problemas de corrupción.

Ahora bien, al problema de la falta de infraestructura de servicios básicos, se suma también una deficiencia en el mantenimiento de espacios públicos. León recordó que distritos de Chiclayo suelen ser declarados en emergencia ambiental por el manejo deficiente de residuos.

“Se calcula que la recaudación es de US$ 1.2, pero el costo de manejo de residuos es de US$ 2. Entoces, tienes un problema de recaudación de ingresos y de su gestión”, subrayó.

“La parte crítica es urbana. El municipio no está a la altura y no se cubren necesidades básicas: hay pistas con huecos, los sistemas de agua y desague no funcionan y se inundan en varios sectores”, añadió Scander.

La economía de Chiclayo

El desarrollo económico de Chiclayo depende, en mayor medida, de un encadenamiento de los sectores de agroexportación y la manufactura. León mencionó que más del 90% de los productos agrícolas se exportan.

En este nuevo escenario de alta exposición, los expertos indicaron que Chiclayo cuenta con una base turística importante para ser explotada, liderada por su gastronomía.

“El Museo Tumbas Reales de Sipán es uno de los más importantes del mundo y, en 2024, tuvo más de 181,000 visitas”, mencionó León.

El primer reto, como región, está en recuperar los niveles prepandemia, pues al 2024 se tiene aún un 13% menos de visitas.

La cifra

El 14% de la población de Lambayeque es pobre al 2024. Frente al año previo, se tuvo una caída de casi cuatro puntos porcentuales, ubicándola como la cuarta con la menor incidencia.