Gestión conversó con Alonso Segura, presidente del CF, para profundizar en esta crítica de la entidad que preside. El detalle revela cuestionamientos a la celeridad de la aprobación de esta nueva norma, que ya está en manos de la presidenta Dina Boluarte, tras la firma de su autógrafa.

Pero las observaciones en torno al contenido son más alarmantes. A consideración del CF, haber empoderado a ProInversión de la forma que plantea la nueva ley pone en riesgo los objetivos fiscales de los próximos cinco años.

Reglas fiscales del 2026 en adelante en riesgo por reforma de las APP

Segura remarcó que las primeras APP que se estructurarán con el nuevo marco normativo serán las que se adjudicaron durante el 2024 y las que logren cerrarse este año.

Vale recordar que en 2024 ProInversión adjudicó 16 proyectos por más casi US$ 9,000 millones, el monto más alto en los últimos 10 años. Para este año, la meta es adjudicar hasta 34 proyectos por más de US$ 8,000 millones.

Por ello, el presidente del CF recalcó que los temores que ve su entidad sobre esta reforma no cambia su postura actual sobre el cumplimiento de la regla fiscal del 2025: que el déficit no supere el 2.2% del PBI.

En un reciente comunicado, el CF consideró “factible” cumplir esta regla del 2025, aunque todo depende de que el gasto público no siga registrando tasas de crecimiento altas en remuneraciones o inversión pública.

Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. (Foto: Hugo Pérez).

“No porque son horizontes diferentes. Las APP, por más que se cree un mecanismo de fast track, no impactarán este año. Será en el mediano y largo plazo, por 20 o 30 años, dependiendo de la concesión”, sostuvo.

En ese sentido, el riesgo de una mala aplicación de la reforma APP, indicó, está en el plano fiscal del próximo año en adelante.

“Los probables impactos fiscales de esta reforma, así lo hagan todo mal, no se verán en 2025, pero irán creciendo en los años venideros: 2026 y más aún entre 2027 y 2029 porque debes estructurar, lanzar a mercado, el análisis financiero y que las APP comiencen ejecución”, explicó.

Cuestionamientos de fondo y forma

En un pronunciamiento, el CF expresó que la reforma de las APP limita “sustancialmente” la capacidad del MEF de emitir opinión previa vinculante en diversos aspectos de estos proyectos.

La crítica también se extiende a la rapidez con la que ha sido aprobada la ley: sin debate en la Comisión de Economía del Congreso y exonerada de segunda votación.

Al respecto, Segura, ex titular del MEF que también estuvo en ProInversión y ha sido consultor internacional de APP, dio ejemplos de cómo el hecho de que ProInversión asuma ahora la rectoría del Sistema Nacional de Inversión Privada, que tenía el MEF, pone en riesgo cumplir las reglas fiscales.

El primero, que ahora el MEF opinará cada vez menos en temas de control fiscal conforme una APP progrese en sus cinco etapas: planeamiento y programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución.

“Contrario a prácticas internacionales, el MEF no opinará sobre el equilibrio económico financiero de proyectos que superen los US$ 150 millones. Eso no lo puede tener una entidad como ProInversión”, reclamó.

Con ese cambio, el presidente del CF planteó que el MEF estaría renunciando no solo a su rectoría sobre las APP, objetivo primordial de esta reforma, sino sobre la potestad de controlar el uso presupuestario. Esto, recordando que muchas APP son cofinanciadas.

El CF también cuestionó otras propuestas aprobadas por el Congreso, con aval del MEF, como la ley que impulsa las zonas francas en Perú. Foto: Congreso.

“Se trata de servicios públicos ejecutados por privados que le pedirán al Estado que les cubra gran parte de la inversión y el costo de mantenimiento, porque solamente operan, en la gran mayoría de casos”, refirió.

Segura también hizo notar una omisión bastante grave en la redacción de la nueva ley APP. Si bien se señala que la alta dirección de ProInversión la componen su gerencia general, presidencia ejecutiva y Consejo Directivo (CD), no hay rastro de las funciones y competencias de esta última instancia, constató también Gestión.

“Queda en el aire, en cambio, el presidente ejecutivo se vuelve superpoderoso, un zar de las APP. Decide qué proyectos promocionar, designa a todos los funcionarios de los comités de inversiones, jefes de proyectos. Toma funciones del CD”, advirtió.

El presidente del CF evocó que el CD, bajo el marco regulatorio actual de las APP, está conformado por cinco ministros de Estado, todos vinculados a infraestructura, que preside el MEF.

No concibe por ello que, al omitir sus funciones en la nueva ley, esta instancia sea inferior a la presidencia ejecutiva, que ocupa hoy el señor Luis Del Carpio, funcionario de años en ProInversión, quien reemplazó en ese cargo a José Salardi, el actual titular del MEF, cuando pasó al ministerio.

“Eso genera dos problemas. El primero es legal: no puedes retirar al CD ministerial de esa forma. Lo otro: ¿quién nombrará al CD? ¿el presidente ejecutivo? Nada restringe que todos sean privados decidiendo sobre millones de presupuesto público. Habría un fuerte conflicto de interés“, consideró.

MEF da anuncios sin mostrar sustento

Gestión tuvo la oportunidad de consultarle a ProInversión por estas críticas que debilitarían el rol del MEF en las APP. En defensa de la reforma, Juan Suito, asesor de la dirección ejecutiva de la agencia, comentó que las “competencias esenciales” del MEF no se han tocado.

También dijo que la cartera aún será la que defina los proyectos que irán como APP, ya que debe publicar el Plan Nacional de Infraestructura cada cinco años. Pero para Segura, estas justificaciones no son exactas.

“No es vinculante ahora y no lo ha sido en el pasado. Debería, pero no es un filtro de esa magnitud. El MEF se quedará en la primera fase, debería estar en todas, para evitar inconscientes y que se avancen proyectos para los que no habrá espacio presupuestal”, respondió.

José Salardi, titular del MEF, junto a Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, muestran la autógrafa firmada de la nueva ley para las APP. Foto: MEF.

Para el presidente del CF también es cuestionable que, tras la firma de su autógrafa, el ministro Salardi haya dicho que la reforma de las APP podría llevar el crecimiento anual de Perú al 5%.

“Todos quisiéramos eso, pero no es tan sencillo. Habrán fondos públicos involucrados, por el cofinanciamiento. Esos anuncios grandilocuentes, desconectados de la realidad aparentemente, tendrían que venir acompañados de información pública que lo sustente. Pero no hemos visto eso, en ninguno de los casos”, aseguró.