Trujillo, La Libertad.- “En el Perú, solo el 9% de los puestos ejecutivos del sector inmobiliario están ocupados por mujeres”, puso como ejemplo Natalia Manso, fundadora de The Office Centro de Negocios, en Trujillo, La Libertad. Además, durante su exposición, también indicó que en enero de este año la participación de la mujer en el sector minero era de solo 10.1%.

La docente fue una de las ponentes durante la II Cumbre Macrorregional de Mujeres Empresarias y Líderes del Norte, un espacio coorganizado con la Cámara de Comercio de España para analizar las brechas que todavía existen entre hombres y mujeres y proponer medidas que permitan reducir las mismas.

“En el Perú, solo el 9% de los puestos ejecutivos del sector inmobiliario están ocupados por mujeres”. (Foto: Pexels)

Escenario analizado: la brecha

Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, también habló al respecto. Con su ponencia “Mujeres que mueven la economía real”, la investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) resaltó la importancia de incrementar la cifra de mujeres en los espacios de toma de decisiones en todo el país.

“No puede ser que, pese a la importante contribución de la mujer en el desarrollo de la economía, no tenga voz para decidir cómo se diseñan las estrategias para alcanzar los objetivos”, expresó.

Trivelli recordó que únicamente hay 12.8% de presencia de mujeres en los directorios de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. “La mayoría de los cargos de CEO y gerentes generales siguen ocupados por hombres, concentrándose el liderazgo femenino principalmente en áreas de soporte como recursos humanos o marketing”, añadió.

La economista señaló que en el mundo la aspiración es llegar al 30% de mujeres en espacios de toma de decisiones.

Indicó que para reducir esta brecha en el Perú se necesita una reforma estructural. “Esto no va a cambiar porque la presidenta [de la República] es mujer, sino cuando veamos que el 20% o 25% de alcaldes y por lo menos un tercio de los gobernadores regionales sean mujeres. A eso hay que añadirle la educación en casa. Una niña nunca va a pensar que va a poder tener injerencia en la vida pública si no ve mujeres en ese espacio, jamás va a pensar en ser ingeniera si no ve ingenieras [...]”, aseveró.

Más desigualdades

Otra brecha que se analizó durante la referida cumbre fue la diferencia de horas que mujeres y hombres le dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Mientras las primeras ocupan un promedio de 3.3 y 2.8 horas diarias a esas labores, respectivamente, los segundos solo llegan a 1.8 y 1.2 horas.

La exposición, denominada “El tiempo también tiene género: la carga invisible que llevamos las mujeres”, estuvo a cargo de Inés Martens, oficial nacional del proyecto Abriendo Puertas de la OIT.

De acuerdo con la abogada y docente universitaria, estas brechas se agudizan cuando hay hijos menores de tres años. Aquí, mientras la mujer ocupa un promedio de seis horas a la crianza de la niña o niño, el hombre únicamente destina 120 minutos.

“Esto afecta todo el ámbito laboral y el emprendimiento. Peleamos mucho por la independencia económica, cuando no hay tiempo para aprovechar todas las herramientas que hoy tenemos para crecer. En el Perú, hay 2.7 millones de mujeres que no buscan empleo o no desarrollan un emprendimiento por dedicarse a labores de la casa”, señaló Martens.

Para revertir esta situación, la experta considera que debe haber “una “corresponsabilidad de género (entre hombres y mujeres) y una corresponsabilidad social”.

Otra brecha que se analizó durante la referida cumbre fue la diferencia de horas que mujeres y hombres le dedican al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. (Foto: Pexels)

Diferencia salarial

Culminado el evento, la presidenta del Comité de Promoción de la Mujer Empresaria (Copromesa) de la Cámara de Comercio de La Libertad, Melissa Donet Paredes, recalcó que también es importante reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

“Hay que visibilizar el problema para darle la importancia que se merece. En el Perú, según lo expuesto, las mujeres perciben solo 72 de cada 100 unidades que reciben los hombres, aun cuando el país tiene también una de las mayores participaciones laborales femeninas de la región: 62%”, manifestó.