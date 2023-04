Los envíos de Perú de bebidas alcohólicas se incrementaron a Chile y Estados Unidos durante el primer bimestre del 2023 respecto al año pasado, reportó el Centro de Investigación y Economía de Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Ambos países concentraron el 55% de las bebidas exportadas por Perú, país que alcanzó los US$ 3 millones 071 mil en la exportación de este rubro.

Las principales bebidas enviadas fueron el , cerveza de malta y aguardiente al concentrar el 83%. Con menores porcentajes estuvieron el ron, vino, vodka, sidra, whisky, gin, licores de crema y otros que poco a poco concitan el interés de más consumidores.

Además de Chile y EE.UU., las bebidas alcohólicas se despacharon a España, Países Bajos, Francia, Colombia y Ecuador. En el ranking se observan a naciones lejanas como Bélgica, Japón, Letonia, Australia, India, Dinamarca, Nueva Zelanda y Taiwán.

Tendencias

Según el gremio , crece el interés de los compradores internacionales por los licores derivados del pisco como el brandy, macerados y cremas con diversas frutas y hierbas (mango, lúcuma, café, camu camu, aguaymanto, damasco, canela, menta, hierba luisa y otros).

Además, existe una tendencia global por el consumo de bebidas con bajo alcohol o sin alcohol, debido a la preocupación de los consumidores por su salud y bienestar.

Otro punto que llama la atención es la adquisición de bebidas alcohólicas por el canal de ventas online, destacando la gran acogida de los productos premium y ediciones especiales, aunque todavía lidera el canal tradicional y Horeca.

Según información del CIEN-ADEX, la venta mundial de bebidas alcohólicas entre el 2023 y el 2025 presentaría un crecimiento promedio anual de 5.6%, alcanzando los US$ 1,609 mil millones y en el 2025 US$ 1,794 mil millones. Este 2023 resaltaría la cerveza con ventas por US$ 610 mil millones (52.1% del total).

Justamente, en el caso de la cerveza, las personas buscan variedades menos dulces y de menor contenido calórico. Asimismo, existe un mayor consumo de las llamadas ‘alcopops’, bebidas alcohólicas con sabores naturales o artificiales agregados para crear un perfil que se diferencie de las bebidas tradicionales. Algunas marcas usan principalmente ingredientes orgánicos y naturales, sin endulzantes artificiales y con agua de manantial, atendiendo el interés por productos saludables.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.

LEA TAMBIÉN:

Las Bambas: PBI de Apurímac cayó 7.4% en 2022 por paralización temporal de la minera

Litio: ¿Perú atraería miradas tras intención de Chile de mayor control estatal del mineral?

MEF ve condiciones para que Perú acelere la industria del litio