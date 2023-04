Esta situación nos lleva a preguntarnos si las empresas mineras que están detrás de esta codiciada materia prima, por su uso en las baterías eléctricas, podrían voltear su mirada sobre Perú.

El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Álex Contreras, comentó en una conferencia de prensa que “hay países que están tomando decisiones que están ahuyentando inversionistas que están buscando países con enorme potencial, y esa ventana que se ha abierto es la que queremos aprovechar”.

Resaltó que el Gobierno está trabajando para avanzar en el proyecto de litio Falchani, que es de roca dura y está ubicado cerca de la frontera con Bolivia. Su valor estimado es de US$ 587 millones.

Sin embargo, no hay optimismo desde todos los flancos. Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dice a Gestión que “hay similitud geográfica (con Chile, Argentina y Bolivia) pero al no haber exploración no somos un jugador relevante”.

Coincide Miguel Cardozo, directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP): “En lo que se refiere a litio, nosotros no somos competidores para Chile, Argentina o Bolivia”.

Gobitz refiere que sumado el tiempo de exploración, de obtención de permisos y de construcción de una mina, hablar de una minería de litio nos podría tomar hasta 20 años.

“Lo que tenemos a la mano mucho más maduro es el cobre. Enfoquémonos en lo que estamos listos, enfócate en tu tarea. Si hubiera un interés (por litio), como son proyecto que no han logrado madurez, estarían a 15 o 20 años de ver la luz. Esa es la realidad”, destaca.

Para Cardozo, más bien, el anuncio del presidente Boric (que es un proyecto que aún debe pasar por el Congreso chileno) genera ruido, no solo en el país vecino sino en las economías aledañas.

“Ya se comenzó a hablar de la nacionalización de recursos de minerales. Hay muchos que esperan esa posibilidad. Empieza a sumarse a la agenda de los opositores. Esta idea se está contagiando internacionalmente, nosotros somos los vecinos, imagínense. No sería raro que ese concepto lo tomen aquellos que siempre están atrás de generar problemas en este país”, remarca.

¿Dónde está el litio en el Perú?

Henry Luna, presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), explica que en el caso de Chile, Argentina y Bolivia el litio está vinculado a salares que ya han sido identificados desde tiempo atrás y que se pueden observar desde una imagen satelital. Pero, en el caso de Perú no se presentan como salares, sino como roca. Entonces, se hace necesario perforaciones diamantinas tras obtener las autorizaciones para exploración.

A inicios de este mes, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, indicó a Gestión que se espera que la empresa Macusani Yellowcake S.A.C., que tiene a su cargo los proyectos de litio Macusani y Falchani, en Puno, dé este año un paso más para concretar sus inversiones en la zona.

Refirió que esa compañía -subsidiaria de la firma canadiense American Lithium Corp.- hasta ahora ha realizado estudios básicos preliminares, previos a la etapa de exploración, pero que este año pasararía a la fase exploratoria (para confirmar las reservas de litio en la zona).

Además de Macusani Yellowcake, ¿hay otras empresas interesadas en el litio en Perú? “Hay dos o tres empresas que han llamado que están desarrollando algunos trabajos iniciales de prospección. Pero, donde vemos el interés real es cuando las empresas solicitan sus permisos de exploración ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en el caso de mediana y gran minería o ante el gobierno regional para pequeña y minería artesanal”, subraya Luna.

Recuerda que cualquier empresa interesada tiene que obtener los permisos para realizar exploración minera; es ahí cuando se va a conformar los volúmenes y las reservas de litio. Hay que mencionar que en el Perú, a diferencia de Chile, Argentina o Bolivia, no se habla de reservas, “solo hablamos de datos estimados”.

“Hay empresas que ya están haciendo actividad de prospección en las zonas vecinas (a Puno). Incluso el Ingemmet ha realizado investigaciones no solo en esta zona, sino en todo el Perú. Hemos encontrado dos zonas muy interesantes, una en Cusco y otra en Moquegua. Obtuvimos resultados interesantes en las muestras. Es interesante porque otras empresas podrían hacer lo mismo, se podría hacer investigación, hay muchas áreas libres”, puntualiza el titular del Ingemmet.

