Segundo Capristán, director de la Asociación Peruana de Finanzas (APEF), explica en detalle a Gestión el entorno de menor crecimiento que pone en jaque a las compañías de varios sectores, así como las medidas que toman los CFO para superar este escenario. El colectivo congrega a los CFO o directores financieros de las principales compañías.

Por los últimos indicadores de crecimiento económico, pareciera que hay cierta recuperación. ¿Las empresas ya lo están notando?

El consumo está lento. Hay varios efectos importantes ahí, por ejemplo, el empleo no sube, y en los créditos el comportamiento (de cumplimiento de los pagos) no viene bien. Además, los precios no terminan de bajar. Entonces, si el poder adquisitivo no está subiendo, si el empleo no está creciendo, el consumo no puede venir. Hay unos sectores que están muy bien, pero otros que todavía no están viendo un crecimiento importante.

¿A qué sectores les va bien?

Pesca y agricultura. El primero, por un rebote porque el año pasado hubo el Fenómeno El Niño. En el caso de la agricultura, es por el buen trabajo que se viene haciendo en ese sector. Estamos entre los primeros productores de uva, espárragos, arándanos, quinua, palta y mango en el mundo.

¿Y qué sectores están todavía afectados?

El consumo masivo viene creciendo muy lento. Por eso lo que estamos viendo en los últimos meses son reducciones de precios para generar más demanda. Ya se venían reduciendo los tamaños de los empaques, en alimentos y en distintos productos de consumo masivo. Los formatos se han reducido de 1 kilo a 900 gramos, o de 1 litro a 900 mililitros, como en el caso de las botellas de aceite.

Ajustes

¿En qué otro tipo de productos se redujeron los formatos?

En el arroz, el aceite, los lácteos y golosinas. Además, hay muchos productos médicos que han disminuido tamaños en el mismo sentido. De igual modo, el contenido de cremas y ungüentos, y de otros productos de cuidado personal como champús, jabones, etc.

Esa fue la primera medida. Ahora, (como segunda medida) cada vez hay más ajustes de precios para provocar más consumo.

¿Desde cuándo se ven estas medidas para enfrentar el menor consumo?

En lo que son empaques, el tamaño de las galletas y de otros productos se ha venido reduciendo en los últimos tres años. En cuanto al ajuste de precios a la baja, se ha observado particularmente este año, ahora hay más descuentos, que pueden ser, en promedio, de 5% a 10%, y hasta 20% en casos particulares.

¿Y esos menores precios tienen un efecto en la inflación?

Eso (la baja de precios) ayuda a la reducción de la inflación, pero esta disminución sigue siendo lenta.

¿Hay otros sectores donde se vean reducciones de precios?

Aparte de alimentos, tenemos promociones en bebidas y licores, entre otros.

Bienes suntuarios

¿En bienes suntuarios también hay baja de precios?

No, y por eso los vehículos han reducido sus ventas en los últimos meses, en algunos casos hasta en 40%, si comparamos con el año anterior. No han reducido precios y lo que ha pasado es que la demanda bajó mucho.

¿Y en las viviendas?

La construcción está empezando a crecer, después de haber tenido un año muy malo en el 2023. Este 2024 justamente se ha comenzado a dinamizar porque no se han incrementado los precios y eso ha generado un poco más de demanda.

¿Está siendo suficiente el ajuste de precios para afrontar este contexto de menor demanda?

Eso tiene que venir acompañado por eficiencias operativas para no reducir los márgenes. Ese es el rol permanente del CFO (gerente de finanzas). Tiene que ser una política permanente de las compañías buscar eficiencias. No solo se debe salir a hacer ajustes en momentos en que bajan las ventas.

Entonces, para resumir lo que nos ha explicado: las empresas están reduciendo precios. Eso debería afectar las utilidades, pero la compañía, a su vez, busca mayor eficiencia, vía reducción de costos, y de esa forma evita que el margen se deteriore mucho, ¿es así?

Exactamente. Si bien el menor consumo va a deteriorar el resultado, lo que queda es buscar eficiencias para reducir el impacto en ese margen.

Actualmente, ¿hay una propensión a reducir más costos variables o fijos?

Yo diría que ambos. Los fijos son los que más impactan cuando hay menores ventas. Estamos hablando de rentas, mantenimiento, inversiones que generan depreciación, etc. Las empresas están viendo la forma de optimizar espacios y precios a través de menores alquileres.

Rol de los CFO

“El foco de la gestión de los CFO siempre tiene que ser de largo plazo. Cuando las empresas se manejan de esa forma, pueden establecer una serie de políticas de administración de riesgos que les permiten estar un paso adelante de lo que pueda suceder”, enfatizó Segundo Capristán, director de APEF. En tal sentido, se refirió al caso de las compañías que no fueron afectadas por la fuerte alza del dólar en el 2021 por haber adquirido anteriormente coberturas.

“Se deben adoptar medidas antes de que sucedan las cosas. Cuando se toman decisiones en función al corto plazo, ya llegaste tarde a la fiesta”, afirmó Capristán.

