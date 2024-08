El escenario político y económico en el que se desenvuelve el sistema financiero está volátil. ¿Cómo la evalúa?

El país viene de años difíciles con las dificultades de la postpandemia y las tasas de interés que se elevaron a nivel mundial, que hizo que las economías avanzaran más lento. Si a eso se añade la coyuntura política que estamos viviendo, con las revueltas sociales del año pasado, se tiene un escenario bastante negativo para el país. Uno de los principales dolores es todo este ruido político que ha habido. Es una pena, con las grandes oportunidades que tiene el país, con los precios de los metales. Si hubiese más señales hacia la inversión privada, habría mucho potencial.

Impacto de la guerra política en la economía

¿Qué le preocupa más de ese marco?

Es importante, de cara al futuro, quitar ese ruido, esa guerra política que se ha dado entre instituciones del Estado, Poder Judicial, Congreso y Fiscalía. Todo esto genera un ambiente de poca confianza. Todos los peruanos aspiramos volver al optimismo para ponerle las balas al crecimiento del país. Pero en los últimos meses vemos una mejoría del PBI, por encima de lo esperado, con repunte de sectores como la pesca y el agro con relación al año pasado, con algo de rebote por supuesto, aunque se ve un mejor panorama. Esto nos debería llevar a un crecimiento cercano al 3%. Y si le quitásemos todo este ruido político y generásemos un clima de inversión, con un punto de inflexión en proyectos que antes no se tenían pensado, como Tía María, si sigue esta buena voluntad, esperaría que el PBI tenga mucho potencial en el 2025 para crecer muy por encima del 3%.

Aunque será un año preelectoral.

Estamos a puertas de una elección y se sabe que un año antes de ello, la incertidumbre sopla con vientos en contra. Hay una realidad que es la incertidumbre que genera una elección que está a puertas de darse, que está superpolarizada, por la cantidad de partidos que se están presentando , lo que es inaudito.

Sin los problemas políticos, ¿cuánto más se podría crecer?

Lo ideal sería que el país logre crecer 4%. Se puede, pero no solo se trata de quitar ese ruido político, sino de generar confianza a la inversión privada. SI esta es fuerte, es como una locomotora que jala todos los vagones de la economía. Pero tenemos estas elecciones en año y medio, que es como un viento en contra. Si hubiese más confianza y estabilidad se podría crecer en un punto porcentual más.

Inversiones que despegan y otras que esperan

La elección será muy fragmentada, con más de 30 partidos políticos postulando. Los empresarios dicen que eso quita certeza e impide fijar un horizonte de inversión.

Es la falta de confianza que decía, que, sin duda, influye. El entorno de la elección influye en la confianza porque no sabes quién va a estar sentado. No hay que tapar el sol con un dedo: un año previo a elecciones genera mucha incertidumbre a nivel de los inversionistas . Pero veo un mejor escenario del que hemos vivido en el 2022 y 2023. Estamos mejorando aunque el potencial del Perú es mucho mayor. Por eso me da pena que no podamos crecer al ritmo potencial que tenemos. La elección es una realidad que afecta la confianza.

Entonces, ¿será difícil que surjan grandes proyectos privados?.

Estamos viendo Tía María, el puerto de Chancay. El Perú no se va a detener por una elección. Más de un inversionista se animará a aprovechar oportunidades que encuentre para desarrollar un negocio. No pensaría en un escenario de parálisis.

¿Cuál será entonces el ánimo empresarial hasta el 2026?

Similar al actual. Algunas empresas se animarán a invertir y otras, para inversiones grandes, esperarán a cómo se cierra la elección del 2026.

Algunas empresas desarrollarán inversiones, otras, que tienen proyectos grandes en planes, esperarán el cierre de las elecciones del 2026, según Renzo Ricci.

Reestructuración de deuda de empresas

En esas inversiones actuales, ¿ven más capex para mantenimiento y reposición?

Se dan. No solo capex de mantenimiento, sino de mediano plazo. Pero se activaría más el capex de mediano plazo si bajara el ruido político. Y conforme se reduzcan las tasas, será una oportunidad para que los clientes paguen sus deudas a mediano plazo a tasas más bajas. Esa será la tendencia en los siguientes años conforme los bancos centrales reduzcan las tasas de interés, y eso va a impactar en más operaciones de mediano plazo y de reestructuración de deuda.

¿Cuándo deberían empezar estas reestructuraciones de deuda?

Se espera una reducción de la tasa de la Fed de aquí a fin de año y también el BCRP tiene un lineamiento de disminución, del que estamos a la espera.

Aunque el BCRP ha bajado su tasa desde setiembre del año pasado y las tasas para corporaciones también.

Las tasas para corporaciones han bajado un poco, pero si las tasas de referencia comienzan a bajar de una manera más agresiva, eso se traducirá en las tasas que el sistema financiero acuerde con sus clientes.

Entonces, ¿las reestructuraciones de deuda serían más notorias a fin de año y en el 2025?

Es correcto.

¿Solo en el mercado de capitales o también en el sistema financiero, en los créditos que toman las empresas?

Sí. A nivel del sistema bancario también a los clientes se les atiende en corto y mediano plazo. Efectivamente, no todas las empresas acceden al mercado de capitales.

En el mercado de capitales las empresas, para reestructurar deudas, emiten bonos a mayor plazo. ¿Cómo las reperfilarán en la banca?

Amplían los plazos en tres o cuatro años, para lo cual hay que analizar la capacidad de pago, los flujos (de ingresos), una seríe de análisis para operaciones de mediano plazo. Pero eso se dará cuando las tasas bajen.

¿Los clientes empresariales están preguntando por estos esquemas?

Ya tenemos esas operaciones de mediano plazo, aunque se van a acelerar cuando las tasas disminuyan.

¿En soles principalmente o en dólares?

Depende de la moneda con la que operen, porque, por ejemplo, una empresa que importa o exporta en dólares posiblemente busque ese financiamiento en esa moneda para no estar descalzada. Pero la mayoría de empresas opera en soles.

Estrés en las empresas

¿Cuál es la situación financiera de las empresas?

En el sistema financiero, a nivel de empresas, en la pospandemia tuvieron un reto en márgenes operativo y márgenes en general, ya que se encarecieron transportes, combustibles, commodities, alimentos, teniendo de por medio la guerra en Ucrania. Hubo un estrés fuerte a nivel de márgenes en el 2022, y en el 2023 se tuvo el impacto de la subida de tasas a nivel global, que encareció el financiamiento de las empresas. Hoy ya no viven la época de oro en que podían financiarse a tasas sumamente bajas.

¿Cómo ha sido el impacto de esas condiciones en las compañías?

Esto ha generado cierto estrés en empresas de determinado tamaño y una morosidad importante, en especial en las medianas. Todo esto también ha afectado la capacidad de gasto de las personas, pues las empresas jalan el crecimiento de las contrataciones y sueldos, y porque hubo años de inflación muy alta. Esto ha hecho que el ingreso real de los peruanos se reduzca de forma importante y, por tanto, prioricen los gastos de la canasta básica, y algunos dejan de lado el pago de sus créditos y entonces la morosidad se ha afectado en el sistema. Pero en el segundo semestre y en el 2025 veríamos recuperación en el sistema financiero, tanto en empresas como en personas.

