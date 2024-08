De las cerca de 6 millones de empresas que existen en el país, un 80% son mypes, según la JDCCPP. Por ende, más de 4 millones de pequeños negocios deberán cumplir con el nuevo marco legal dispuesto mediante resolución emitida por el MEF.

De acuerdo con las nuevas disposiciones, todas las microempresas con ingresos de menos de 150 UIT (S/ 772,500) anuales deberán presentar información financiera transparente, comparable y real desde el 1 de enero del 2025. Pero, ¿qué significa en concreto todo lo anterior?

“Los activos y los pasivos deben presentarse con un monto razonable, de tal forma que la información financiera no esté sobredimensionada, pero tampoco subvaluada. Por ejemplo, supongamos que la empresa adquiere una computadora en el 2024 por US$ 1,000. El año entrante, podría variar el valor del activo por los cambios tecnológicos, pues puede salir una nueva versión del ordenador. Lo que costó US$ 1,000 en el 2024, podría costar luego US$ 300 o US$ 400”, explicó Teodosio Ramírez Chávez, presidente de la JDCCPP.

“Los activos se deben revelar al valor razonable o al valor del mercado en la información financiera. Si se presentan con el valor de adquisición, lo que estaríamos haciendo sería sobredimensionar el valor del bien”, enfatizó.

El anterior es solo un ejemplo de los lineamientos que se deben seguir a la luz del nuevo marco. “La empresa deberá llevar los registros auxiliares de ventas, compras, bancos, caja, y además también debe contar con los libros principales de contabilidad: el libro diario y el libro mayor. Estos registros son el cimiento para elaborar los estados financieros”, detalló Ramirez.

Los estados financieros son cinco: balance general, estados de ganancias y pérdidas, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y las notas a la información financiera.

Empero, el directivo precisó que la implementación de los registros contables dependerá de la realidad de cada mype, pues, por ejemplo, algunas que operan con ventas al crédito solo requerirán consignar cuentas por cobrar en su activo.

Información a presentar

En concreto, los estados financieros deberán presentarse a la Sunat en la declaración del Impuesto a la Renta (IR), documento en el que se recopilará toda la información del ejercicio anual.

“La declaración del IR es de periodicidad anual. Pero las empresas, con la finalidad de tomar decisiones e ir evaluando si se están logrando los objetivos y las metas corporativas, pueden elaborar la información financiera de manera mensual, bimensual o semestral. Eso está en función de la política de la compañía, pero lo recomendable es la frecuencia mensual, si es posible, porque permite detectar desviaciones que pudieran surgir en la gestión del negocio y así poder tomar acciones correctivas”, sostuvo Ramírez.

En otras palabras, si bien la obligación de presentar la información financiera ante la Sunat es anual, la mype debería elaborar sus estados financieros con una mayor frecuencia.

Situación actual de las mypes

En la actualidad, advierte la JDCCPP, la mayoría de las microempresas no genera información financiera. Por ejemplo, aquellas que están en el Régimen Único Simplificado (RUS) no están obligadas.

Las mypes en el RUS solo deben pagar una cuota tributaria de entre S/ 20 y S/ 50 en función de sus ingresos, no llevan libros contables y tampoco presentan estados financieros, acotó Ramírez.

Sanciones para mypes que no cumplan con presentar información contable

El incumplimiento del nuevo marco legal podría acarrear sanciones en dos frentes. Primero, por parte de la administración tributaria.

“Hay sanciones, por ejemplo, por no llevar los registros contables, que equivalen a una UIT, y se va reduciendo de manera gradual dependiendo de la ocurrencia de los hechos. Pero, cuando la infracción está relacionada con la omisión de declaración de los ingresos, (la multa) está en función de la cantidad o importe de las ventas omitidas o no declaradas”, advirtió el entrevistado.

Así,, cuanto mayor sea el nivel de ingresos no declarado, más elevada será la sanción.

En segundo lugar, también existen posibles sanciones a los responsables de la presentación de esta información: los contadores.

“A veces, el contador está sujeto a un vínculo laboral y puede ser pasible de una sanción administrativa en caso su empleador lo determine de esa manera. Además, si el colegio profesional toma conocimiento del caso, podría imponer una medida disciplinaria por incumplimiento del marco normativo”, acotó Ramirez.

Empleados, proveedores, socios y bancos usarán la información

Los estados financieros que presentarán las mypes podrán ser empleados como fuente de información por parte de diversos grupos de interés, como empleados, socios, proveedores, potenciales acreedores, entre otros.

“Las entidades bancarias y cajas municipales usan como insumo los estados financieros para evaluar si la mype es sujeta de crédito. Ello, conjuntamente con las declaraciones juradas que se presentan a la administración tributaria”, manifestó Teodosio Ramírez, de la JDCCPP.

Recalcó, además, que la nueva norma trasciende el ámbito tributario. “(Si la mype no cuenta con estados financieros) no tiene información para diseñar estrategias, para saber cómo ser competitiva, cómo optimizar los recursos”, añadió.

El directivo aclaró, además, que las mypes no estarán sujetas a tantas normas contables de estándar internacional como las grandes empresas.

