El Gobierno, mediante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), dio a conocer que las agroexportaciones del 2024 alcanzaron un récord histórico de US$ 12,798 millones en ventas. La cifra representó un aumento de 21.4% en comparación con las del mismo periodo del 2023.

En esa línea, solo hasta diciembre del año pasado, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 6,483 millones, cifra superior en 50.7% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del 2023.

En detalle

Las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 1,230 millones. El monto significó un incremento de 26.8% respecto al 2023 debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar y sin descafeinar (US$ 1,101 millones) y los demás azúcares de caña (US$ 52 millones), cuyas ventas ascendieron en 33.1% y 284.4% respectivamente. En suma, estos productos sustentaron el 93.7% de las agroexportaciones tradicionales.

Por su parte, las agroexportaciones no tradicionales durante ese periodo sumaron US$ 11,567 millones, cifra superior en 20.8% a lo observado en el 2023. Los principales productos del ranking agroexportador en ese periodo fueron los arándanos frescos, con US$ 2,270 millones (19.6% de participación); uvas frescas, con US$ 1,705 millones (14.7%); paltas, con US$ 1,248 millones (10.8%); y cacao en grano crudo, con US$ 740 millones (6.4%).

También se destacaron las colocaciones de espárragos frescos, con US$ 407 millones (3.5%); mangos frescos, con US$ 317 millones (2.7%); los demás cítricos, con US$ 255 millones (2.2%); alimentos de animales, con US$ 225 millones (1.9%); la quinua, con US$ 133 millones (1.2%); y la paprika sin triturar ni pulverizar, con US$ 130 millones (1.1%).

Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 64.2% de la oferta exportable no tradicional.

Recuento global

Los productos que contribuyeron al crecimiento de las exportaciones a lo largo del 2024 fueron los arándanos frescos (35.4%), el cacao en grano crudo (237.1%), las paltas (29.5%), el café sin tostar y sin descafeinar (33.1%), la manteca de cacao acidez superior 1.65% (780.2%), los demás cítricos (48.8%), los mangos frescos (24.4%), el cacao en grano tostado (909.5%), la manteca de cacao acidez 1% (299.3%), la manteca de cacao acidez superior (107.2%) y la pasta de cacao sin desgrasar (264.8%).

Midagri, asimismo, resaltó que, durante el año pasado, las exportaciones de frutas y hortalizas alcanzaron ventas superiores a los US$ 7,628 millones (62.8% de las agroexportaciones no tradicionales) a diciembre de 2024, cifra que reflejó un aumento de 17.1% respecto al 2023.

Principales países de destino

Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, Chile, México, Ecuador, Alemania, China y Canadá.

Este grupo de países concentraron el 77.1% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Diciembre en alza

De otro lado, solo en diciembre del año pasado, las exportaciones agrarias alcanzaron US$ 1,473 millones, lo cual significó una tasa de crecimiento de 13.4% en comparación con los US$ 1,299 millones registrados durante el mismo mes del año anterior.

Resaltaron, entonces, las mayores colocaciones de espárragos frescos, con US$ 61 millones (4.4%); cacao en grano crudo, con US$ 40 millones (2.9%); la manteca de cacao acidez superior, con US$ 24 millones (1.7%); las alcachofas, con US$ 19 millones (1.4%); el mango congelado, con US$ 17 millones (1.2%); los alimentos de animales, con US$ 15 millones (1.1%); el aceite de palma en bruto, con US$ 14 millones (1%); la quinua, con US$ 14 millones (1%); y las cebollas y chalotes, con US$ 13 millones (1.0%).

Estos 12 productos en conjunto concentraron el 76.9% del total de productos no tradicionales exportados.

Asimismo, en el mes de diciembre, los productos no tradicionales que más contribuyeron al aumento de las agroexportaciones fueron las uvas frescas (30.9%), mangos frescos (133.5%), cacao en grano crudo (134.9%), manteca de cacao acidez superior (1,259.3%) espárragos frescos (30%), alcachofas (41.6%), carmín de cochinilla (112.8%), mango congelado (40.4%), los demás ajos frescos o refrigerados (95.1%), los demás frutos de pimienta, secos sin triturar (253.5%), entre otros.

