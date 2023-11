Los productos que superaron despachos por US$ 1,000 millones el año pasado fueron la uva, con envíos por más de US$ 1,347 millones, el arándano (US$ 1,323 millones) y el café (US$ 1,232 millones), de acuerdo a datos de Adex Data Trade. La lista del top 5 lo completaron la palta (US$ 883.9 millones) y los espárragos (US$ 369.8 millones).

Al analizar las cifras de exportaciones de estos productos en el periodo enero-septiembre 2023, se observa que las exportaciones de uva sumaron un poco más de US$ 689 millones; los arándanos, US$ 607.2 millones y el café, US$ 436.2 millones

En el caso de la palta, los envíos en los 9 meses del año sumaron US$ 952.8 millones y ya han superado a todo el 2022 (US$ 883.9 millones). En cuanto a los espárragos, los despachos sumaron US$ 250.8 millones.

En este sentido, especialistas en el tema consultados por Gestión señalaron que solo las exportaciones de uva y arándanos superarán los US$ 1,000 millones, en tanto el café no llegará a ese monto e incluso será menor.

Uva y arándanos

En el caso de la uva, el gerente del gremio de la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid), Alejandro Cabrera, señaló a Gestión que la campaña 2022-2023 viene con hasta tres semanas de adelanto, con mayor volumen respecto a otras temporadas y con menor disponibilidad de fruta en los mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos, debido al paso de Huracán en California.

Este contexto, indicó el ejecutivo, permitirá llegar a los US$ 1,000 millones en exportaciones e incluso superarlo.

“En nuestro caso, nosotros ya evaluamos la temporada 2023-2024, que va desde agosto de este año a abril del próximo año. Pero para la pregunta del año calendario 2023, es más que seguro que se van a superar los US$ 1,000 millones”, dijo.

En línea con ello, el gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, Rafael Zacnich, dijo que la exportación de uva este año sobrepasará los US$ 1,000 millones debido a que la campaña de uva -iniciada en septiembre- ha empezado con buen pie.

En detalle, dijo que en el mes de septiembre las exportaciones de uva sumaron US$ 31 millones, 346% más que igual mes del año previo (US$ 7 millones) y en octubre -con cifras preliminares- se habrían realizado envíos por US$ 209 millones, 114.4% más frente a similar mes del 2022 (US$ 98 millones). “Entonces es muy probable que supere los casi US$ 1,350 millones que se lograron el año pasado”, dijo.

Respecto a los envíos de arándanos, Zacnich señaló que las exportaciones han mostrado una caída debido a las altas temperaturas y humedad generada por la presencia del Fenómeno de El Niño. De acuerdo a datos de Proarándanos, los despachos de arándanos cayeron 52% a septiembre.

Pese a ello, el especialista de Comex señaló que se espera una recuperación en los próximos meses, considerando que el mayor volumen de este fruto se exporta entre los meses de agosto a diciembre.

“Entonces sí creemos que podría llegar los valor de exportación a US$ 1,000 millones, pero todavía no es claro si alcanzará los valores del año 2022, donde llegó a los US$ 1,323 millones”, dijo.

Actualmente, Estados Unidos es el principal destino de los arándanos peruanos, seguido de Europa, China y Reino Unido.

Caída del café

Contrario a la uva y el arándano, este año la Junta Nacional del Café (JNC) espera una caída en las exportaciones de café. El gerente de la JNC, Lorenzo Castillo, dijo a Gestión que este año las exportaciones de café sumarían cerca de US$ 750,000 millones, lo que representaría una caída de 64% respecto a lo registrado en el 2022 (US$ 1,232 millones).

Detalló que la cifra de exportaciones de café del año 2022 fue una extraordinario pues en ese año se registraron altos precios generados por una menor cosecha de este grano en Brasil. A ello se sumó que el año pasado se realizaron los envíos de café de los embarque retrasados del 2021.

En tanto, las exportaciones de este producto ha venido reportando caídas significativas a lo largo de este año por diversos factores, entre ellos, una menor demanda de café -pues todavía hay café acumulado de la cosecha 2022-, limitaciones de capital de trabajo (falta de liquidez) para el proceso de acopio y altos precios.

“Entonces factores de inflación y menor demanda repercute en el flujo de exportaciones de café ,que no es solo un fenómeno de Perú, sino, es de todos los países productores”, dijo Castillo al señalar que la preocupación en el 2024 será la adecuación de la normativa para exportar a la Unión Europea (UE).

