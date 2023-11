-¿Cómo ve las instituciones públicas hoy en día?

Pedro Castillo hizo un daño muy profundo a la institucionalidad del Perú. Pero, en general, el proceso político ha destruido en buena medida la institucionalidad: muchas reformas populistas, votos en contra de la reelección de los congresistas y de las autoridades subnacionales, por ejemplo.

Después está todo este tema de politizar la justicia y judicializar la política, las dos cosas terminan destruyendo el sistema político.

Estamos teniendo un problema institucional muy fuerte que hay que cambiar. Ahí recae una de las grandes reformas que debe pensarse: cómo mejorar, por ejemplo, todo el tema de justicia para que realmente sea independiente, menos contaminado de la parte política.

-¿El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está guiando –en los temas económicos– a sus pares de Gabinete o camina solo?

El MEF solía ser, y con justa razón porque tiene el manejo del presupuesto, una autoridad con mucho peso político. Pero hoy hemos visto la pérdida de ese peso político. El MEF simplemente es un mensajero, acepta los cambios que no deberían darse, y eso viene ya desde (Martín) Vizcarra mismo . Esto quiere decir que haga lo que haga, pequeños planes de reactivación, no dan.

-¿Es solo un tema del MEF?

No es solo el MEF, es un trabajo colaborativo que le falta un liderazgo que parte de la presidenta (Dina Boluarte) y el presidente del Consejo de Ministros (Alberto Otárola) que ayuda a orientar y decir que las decisiones económicas las toma el ministro de Economía y Finanzas.

-¿Cómo ha visto la figura del BCR, de la SBS, entre otros, que pese a todo se han mantenido?

Hay un elemento clave de estas dos instituciones (SBS y BCR), que también se ven en otras con menor preponderancia: hay carrera pública. Prima la meritocracia. En cambio, el debilitamiento tan fuerte del Estado que hemos visto, en términos de personal, es porque no tenemos una carrera pública bien establecida.

-Esta discusión en la que se han enfrascado el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ¿qué señal da?

No solo es lo de la JNJ. Hay un error de fondo, nos estamos distrayendo en cosas menores, pero no resolvemos los problemas de no tener una mejor calidad del sistema de justicia. Una economía sin Estado de derecho no funciona.

El Estado de derecho te asegura que tengas tus derechos de propiedad, que las transacciones se hagan con la limpieza que deben darse, que no haya corrupción, que haya libertad económica de verdad. Pero, en este momento no te asegura nadie este Estado de derecho porque los que están en “las cabezas” en esta discusión se encuentran más preocupados por sí mismos.

-¿Estamos perdiendo el Estado de derecho?

Si un alcalde tiene la posibilidad de decir que puede saltarse un sistema de arbitraje, ya tenemos un problema. ¿Cuál es la señal que le doy al mundo? Que las autoridades no respetan la ley.

-Rescato una frase que mencionó: “estamos politizando la justicia y judicializando la política”, ¿cómo ve la política de hoy?

Está faltando la política de verdad. Yo he trabajado con presidentes que, por lo menos, tenían un sueño de cómo convertir el país en algo mejor. Podrías estar o no de acuerdo con ellos, pero eso es lo que yo esperaba de un político, que tuviera la claridad de llevar al país en una determinada dirección, económica, promoción de inversión, movernos hacia una mayor apertura comercial, sino solo se queda en el discurso.

¿Cómo logro que inviertan acá? No es dando discursos, sino tomando acción. Están jugando los intereses particulares antes que el interés público, y eso es porque no saben de política. No saben hacer política.

-Usted decía que falta una política de verdad. ¿Siente que la presidenta está desconectada de lo que dice el Gabinete?

No tiene claridad hacia dónde ir. A Boluarte le tocó por casualidad estar en el cargo, no estaba preparada. Pero yo le deseo la mejor de las suertes, pero más que suerte, le pediría que realmente llame a mejores personas alrededor suyo para que la asesoren bien.

Escuchas en sus discursos, otra vez el juego de la victimización, de la división. Eso ya pasó, ese es un discurso que no hace bien. Ella tiene que dar esperanza, tener la capacidad de empujar una agenda, pero no sabemos cuál es la agenda de políticas públicas.

-¿Hay espacio para reformas?

A mí parecer, el espacio se le ha dado a las contrarreformas. Me parece muy descuidado el tema de los maestros y el de la Sunedu, por ejemplo. Hay otros temas de contrarreforma que se han venido dando.

-¿Se puede iniciar con una reforma tributaria o laboral?

Creo que van a hacer mejoras en el tema tributario, respecto a uniformizar los regímenes tributarios que tienen para la mype. Entiendo que si queremos entrar a la OCDE, vamos a tener que hacer mejoras en el manejo del aspecto tributario y otros más.

La reforma laboral sería más difícil. ¿Tú quieres una reforma que permita evitar la reposición casi absurda, casi automática? Vas a salir y te van a “morder en la yugular”. Si no se quieren enfrentar con el tema de Tía María, que podría ser resuelto con un diálogo bien armado, ¿qué más?

-¿Cree que las medidas anunciadas por el MEF en el Plan Unidos dan confianza al sector privado?

De lo que he revisado el documento, hay muchos temas repetidos. Dicen que harán los proyectos de Chavimochic III, pero eso ya estaba en la lista. Sin embargo, no se menciona a los proyectos paralizados donde debería haber una intervención, por ejemplo, Majes Siguas II.

Para la agroexportación, la promesa es hacer la contrarreforma de la “reforma” del 2020, pero, ¿qué exactamente están haciendo? Se darán recursos públicos para atender el impacto de El Niño, es lo normal, pero, ¿es ejecución presupuestal o física? No me cuentan nada nuevo. Hablan de la industria petroquímica, suena interesante, pero dicen que se aprobarán dispositivos legales. Entonces, ejecuten. No hay una certeza de lo que van a hacer.

-El MEF ha subrayado que era su “bala de plata”, ¿lo es?

Esta es una medida de emergencia, no es una “bala de plata” que te cambia la situación de largo plazo. Las inversiones de largo plazo vienen con medidas y señales que te dicen “estoy yendo en esta dirección”.

Preocuparse que la inversión privada no se encuentre con trabas; por cambiar el mercado laboral para que mejore y haya la capacidad de mantener mayor estabilidad; porque no tenga que pedirse consulta previa para una exploración y asegurarse que la consulta previa en explotación sea lo más transparente y que el Estado acompañe el proceso con capacidad de cumplir sus propias promesas.

-¿Por qué no se habla de la informalidad?

En las medidas está el financiamiento de la educación superior, facilidades para préstamos, pero no son recetas. Si tengo un joven que quiere estudiar en la universidad o en instituto técnico, no le estoy dando la certeza de que tenga capacidad de ser empleado formalmente, porque el mercado sigue siendo altamente informal. No se está atacando el tema de fondo.

-¿Cómo logro esto? ¿Con impulso a la inversión privada?

Principalmente es la inversión privada. Pero, ¿cuáles son los impulsos? Destraba, pero destraba de verdad, saca todas las barreras. Haz las reformas que corresponden.

-¿Considera que hoy es una preocupación que este Gobierno llegue al 2026? ¿La figura del premier ya está desgastada en un contexto donde, además de recesión, la inseguridad ciudadana se ve desbordada?

Hoy lo que hay, como diríamos los economistas, “es un punto de equilibrio inestable”. Es bien difícil predecir si este Gobierno llega al 2026, pareciera que sí. Pero, de hacerlo, será sin cambios y sin reformas. Si alguien quiere mejorar su imagen de desgaste, tiene que mostrar que actúa; no decirlo, hacerlo. Pero, sobre todo, tiene que demostrar que hay liderazgo.

El liderazgo no se construye diciendo soy líder, sino haciendo las cosas, servidor público al 100%. No solo es decir: “somos diferentes al Gobierno anterior”, sino decir: “hemos hecho tal o cual cosa que nos diferencian de todos los Gobiernos y estamos avanzando con inversión privada, reducir informalidad, reducir pobreza, bajo la anemia, la desnutrición crónica.

“No es momento de quedarse callado”

Hoy se inicia la CADE Ejecutivos 2023, que tendrá lugar en Cusco hasta el próximo jueves 16. En este contexto, se le consultó a la exministra Mercedes Araoz sobre el rol del sector privado.

Al respecto, mencionó que “en la CADE Ejecutivos creo que se va a apuntar a decir: ‘nosotros también tenemos que asumir –esté o no el Gobierno– nuestro espacio de promover acciones que cambien la vida de las personas’. Siendo activos y teniendo mirada de futuro podemos decir ‘por acá es el camino’ a cualquier autoridad y no esperar que la autoridad se mueva”.

Detalló que a veces se piensa que es mejor no decir nada, “el sector privado se queda callado para evitar conflictividad”. Pero, “no es el momento de quedarse callado, hay que hablar, hay que decir las cosas. Hay que ser claros y honestos, hay que tener una mirada de país conjunta”, remarcó.

Aun así, refirió que hay algunos gremios empresariales que están siendo más claros con sus mensajes. “Hay que tener claro cómo se comprometen en generar un valor. Además, un tema que es importante: ¿cómo generamos el diálogo? No hay espacios de diálogo. Por lo menos (en la CADE) que se sienta que los ejecutivos piensan que se necesita espacios de diálogo”, subrayó Aráoz.

Agregó que se hace cada vez más necesario no solo dar anuncios de acciones en la CADE Ejecutivos, sino también traer sobre la mesa los temas pasados y revisar los resultados de cada propuesta.

“Hay que decir: ‘a esto nos comprometimos y estos fueron los resultados, el KPI, el indicador’”, puntualizó.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.