De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en septiembre último las inversiones mineras sumaron US$ 515 millones, lo cual significó un crecimiento de 11.3% en comparación a lo declarado en el noveno mes del 2022 (US$ 462 millones).

Ese resultado además fue mayor en 26.4% respecto a lo reflejado en el mes previo, y representó el mayor monto ejecutado en lo que va de este año.

Sin embargo, en el acumulado de enero a setiembre, todavía hay una caída: la inversión de las empresas de esa industria extractiva, de US$ 3,168 millones, resultó menor en 14.8% en comparación con los nueve primeros meses del 2022 (US$ 3,717 millones).

¿Qué explicó el crecimiento en septiembre?

Lo que más creció en septiembre fue la inversión en plantas de beneficio (el beneficio de los minerales consiste en el proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración y otras operaciones similares), que sumó US$ 213 millones, siendo mayor en 76.2% respecto a igual mes del 2022, y se debió en primer lugar al aumento del gasto en 386% de Anglo American en su planta de beneficio Quellaveco.

En segundo lugar, se debió al incremento de la inversión en 68% de Minera Antamina en su planta de beneficio Huincush, y en tercer lugar al mayor gasto en 18.4% de Minera Las Bambas en su planta de beneficio del mismo nombre.

En el acumulado, sin embargo, el rubro plantas de beneficio (con US$ 848 millones) fue menor en 10.9% respecto a similar periodo del año previo.

Inversión en exploración se estanca

El segundo rubro de mayor inversión (US$ 68 millones) en septiembre fue el de equipamiento minero, que creció 47.9%, y en el acumulado lo hizo en 12.5%.

En el caso de las inversiones en exploración minera, en setiembre creció 5.4% (con US$37 millones), pero en el acumulado apenas aumentó en 0.3%, es decir que la recuperación del gasto en busca de nuevos yacimientos se habría estancado.

Además, el rubro de exploración es en lo que menos invierten actualmente las empresas mineras, pues este en el acumulado representa el 9.6% de todos sus gastos.

Se aprobarán proyectos por US$ 7,100 mlls.

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, informó que hasta el cierre del 2023 su sector espera dar aprobación para la ejecución de doce proyectos mineros, que acumulan inversiones por US$ 7,100 millones (con la “luz verde” del Minem, ya queda en manos de las mineras iniciar su construcción cuando lo deciden). El anuncio lo hizo durante su participación en el encuentro empresarial “Construyendo el Crecimiento Económico”, que organizó la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi).

Detalló que según la Dirección General de Minería, hasta octubre se han aprobado ocho proyectos, que suman US$4,324 millones, entre los cuales figuran iniciativas de Chinalco (por US$812 millones), de Las Bambas (por US$254 millones; de Constancia (por US$967 millones).

En ese grupo también mencionó la concentradora de Botiflaca (de US$100 millones), proyectos de Marcobre (por US$194 millones), de Cerro Corona (por US$ 210 millones, y tres proyectos de Antapaccay Expansión Tintaya, cada uno de US$564, US$ 315 y US$ 225 millones, respectivamente.

“Hasta fin de año se esperan inversiones mineras adicionales por más de US$ 1,500 millones, y en las próximas semanas se debe estar aprobando los proyectos Inmaculada, La Zanja y Poderosa, entre otros, que generarán más de US$2,800 millones, con lo que la cifra de inversiones aprobadas al 2023 superaría los US$7,100 millones”, puntualizó.

Producción

Según el boletín de minería del Minem, la producción de los principales metales que exporta el Perú mantuvo en setiembre su tendencia de crecimiento que se registra en la mayor parte del 2023, como el caso del cobre, que aumentó en 2.5%.

De esa forma, en los primeros nueve meses la extracción cuprífera sumó 2 millones de toneladas métricas finas (TMF), un crecimiento del 16% con respecto a similar periodo del 2022, en que se produjo 1.7 millones de TMF.

En el caso del oro, su producción en el noveno mes alcanzó los 8.9 millones de gramos finos, logrando un crecimiento de 12.9%, y en el acumulado de 0.3%, rompiendo así la racha negativa que acumulaba de enero hasta agosto (-1.5%).

Proyección

Gonzalo Tamayo, socio director de Macroconsult, consideró que si bien se mantendrán positivas las perspectivas de precios de principales metales, como el caso del cobre. Por otro lado, hay un incremento en los costos de operación de las empresas del ramo.

En el primer caso, refirió que se espera que el cobre mantenga una cotización entre los US$ 3.50 y US$ 4.00 por libra, a pesar de los pronósticos de que se podría frenar el crecimiento de China (principal demandante del metal rojo en el mundo).

Sin embargo, advirtió que los costos del equipamiento minero se han incrementado entre un 35% a un 40%, al igual que se han elevado los costos de desarrollo de nuevos proyectos (de construcción de minas).

