En un repunte de sus resultados globales, Hudbay Minerals registró ganancias récord de US$ 480.5 millones en el tercer trimestre del 2023, superando al mismo periodo del 2022 (US$ 346.2 millones), con una producción consolidada de cobre de 41,964 toneladas y de oro de 101,417 onzas, apoyada por leyes más altas del depósito polimetálico Pampacancha en Perú y la mina Lalor en Canadá. En ese escenario, la minera canadiense tomó impulso para seguir explorando en Perú y presentó avances de estas actividades.

Sobre los resultados en Perú, la compañía destacó que la mina Constancia y el depósito satélite Pampacancha en Cusco produjeron 29,081 toneladas de cobre, 40,596 onzas de oro, 697,211 onzas de plata y 466 toneladas de molibdeno en el tercer trimestre, superior al mismo periodo del 2022. En ese trimestre, la producción llegó a 22,302 toneladas, 12,722 onzas, 564,299 onzas y 437 toneladas, respectivamente.

En los altos volúmenes de cobre y oro del 2023, la firma destacó el impulso de mayores leyes de cobre, oro y plata provenientes de la extracción de las zonas de alta ley, mayores recuperaciones y mayor rendimiento del depósito Pampacancha.

“Se espera que la producción anual completa en Perú continúe beneficiándose de leyes más altas en el cuarto trimestre de 2023 y, como tal, la producción anual completa de todos los metales en Perú sigue en camino de alcanzar los rangos guía para 2023″, indicó la empresa.

En tanto, el mineral extraído de Pampacancha se incrementó a 5.9 millones de toneladas durante el tercer trimestre con leyes promedio de 0.53% de cobre y 0.30 gramos por tonelada de oro. Sin embargo, el mineral extraído del tajo Constancia se redujo a 1.2 millones de toneladas por el inicio de las actividades de desbroce de la fase cinco.

Constancia con más reservas minerales el 2024

Para confirmar la viabilidad económica de agregar una fase minera adicional al plan minero en Constancia, Hudbay continúa ejecutando un programa de perforación limitado y evaluaciones técnicas en dicho depósito. Así, apunta a convertir una parte de los recursos minerales en reservas minerales.

“Se espera que los resultados de este programa de perforación y las evaluaciones técnicas y económicas se incorporen en la próxima actualización anual de reservas y recursos minerales en marzo de 2024″, indicó la empresa.

De otro lado, Hudbay controla un bloque contiguo de derechos minerales con el potencial de albergar depósitos satélites muy cerca de la instalación de procesamiento de Constancia. Se trata de las propiedades Caballito y María Reyna, ambas en Cusco, donde la empresa inició las primeras actividades de exploración tras completar un acuerdo de exploración de derechos de superficie con la comunidad de Uchucarcco en agosto de 2022.

Ahora, la firma sostiene que ha completado las actividades técnicas necesarias para respaldar la solicitud de permiso de perforación, incluido el trabajo de investigación de superficie, actividades ambientales y arqueológicas de referencia. En tanto, continúa avanzando en las actividades de participación comunitaria.

“El mapeo de superficie y el muestreo geoquímico confirman que tanto Caballito como María Reyna albergan mineralización de cobre rica en sulfuros y óxidos en skarns, brechas hidrotermales y grandes cuerpos intrusivos de pórfido”, detalló.

Gastos de capital

Hudbay sigue en camino de cumplir sus objetivos anuales de reducción de gastos discrecionales para 2023, como resultado de medidas de disciplina financiera continua y las eficiencias de costos. Así, si bien los gastos de capital en Perú se mantienen en US$ 10 millones para este año, el monto consolidado se reduce en US$ 30 millones a US$ 270 millones.

“Representa una reducción del 10% con respecto a la orientación de gasto de capital total inicial para 2023. Representa una disminución adicional con respecto a la reducción objetivo de US$ 15 millones anunciada en el segundo trimestre”, explicó.

