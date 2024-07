Dada la incertidumbre que aún envuelve al AICC, el presidente del directorio de Corpac, José Luis Barrios, asegura a Gestión que hoy está abierta la puerta para que Corpac también se encargue de operar Chinchero, mientras ProInversión termina sus esfuerzos por adjudicar este nuevo aeropuerto una vez esté lista su infraestructura.

Operador transitorio

Por las demoras de Chinchero, Corpac no sabe aún cuál será el destino del Velasco Astete el día que el aeropuerto que construye Natividad, sea entregado. Sobre el mismo Chinchero, están dispuestos a tomar su operación momentáneamente.

Barrios explica que esto podría darse en caso Natividad entregue la estructura de Chinchero, pero ProInversión no culmine en ese mismo tiempo la adjudicación de su operación y mantenimiento, que forma parte del Tercer Grupo de Aeropuertos.

“Si Chinchero llega antes, nosotros tendremos que operarlo hasta que alguien se posicione. Es un asunto de tiempos, pero Chinchero forma parte del Tercer Grupo de Aeropuertos. Es un tema complejo”, explica. De lo que sí estarán a cargo en Chinchero es la aeronavegación, como ocurre en todo el Perú.

A mediados de junio, la Contraloría alertó que existía un retraso importante en las obras del AICC. Según indicaron, el cronograma original de Chinchero señala que debía estar listo en septiembre del 2025. Pero hasta el mes pasado el avance físico ejecutado era de 10.33%, cuando lo programado indicaba que debía alcanzarse un 57.78%.

Siguiendo la línea del cronograma inicial, en enero ProInversión había informado que preveía adjudicar el Tercer Grupo de Aeropuertos a finales del 2025. La agencia hizo la salvedad de que ello ocurriría cuando se concluyan las obras físicas del AICC.

Y lo cierto hoy es que como ya anticipó el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, el AICC no será realidad en 2025, pase lo que pase con Natividad. Luego de la alarma de Contraloría, el ministro delineó una extensión en el plazo de la entrega de obra.

“Estamos trabajando con ellos justamente, como digo, para resolver estos problemas que tienen ahorita a nivel de precios unitarios. Una vez que lo resolvamos, parte de la solución implica justamente un cronograma de cumplimiento de obra, que ya nos permitirá tener claro cuándo estaría listo el aeropuerto. Nuestros primeros cálculos nos hacen hablar del primer trimestre del 2026″ , explicó Pérez Reyes.

Así las cosas, se haría viable que Corpac opere Chinchero transitoriamente. El Tercer Grupo de Aeropuertos demandará una inversión de US$ 550 millones, adelantó ProInversión. Además de incluir la operación y mantenimiento del AICC, se busca adjudicar los terminales aéreos de Jaén, Jauja, Huánuco, Rioja, Yurimaguas, Ilo y Chimbote.

Invertir o no

Chinchero no logra despegar porque el MTC y Natividad aún no logran ponerse de acuerdo sobre un pedido extra de dinero. La empresa solicita unos US$ 190 millones adicionales a los US$ 427 millones pactados en el contrato inicial para cubrir gastos no previstos.

El panorama adverso ya generó estragos en Corpac. Barrios sostiene que la incertidumbre sobre el AICC retrasó la toma de decisiones de inversión para mantener en óptimas condiciones el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete.

Según explica Barrios estaba previsto realizar una ampliación, pero como Chinchero se asomaba, tuvieron que frenar esta decisión.

“El aeropuerto hoy está operativo y atiende cifras récord de pasajeros. Lo que sucede es que íbamos a ejecutar su ampliación, pero apareció Chinchero. No tendría lógica ampliar el Velasco Astete porque el tiempo que iba a tomar hacerlo era el mismo que tomaría AICC. Íbamos a dejar un elefante blanco”, indica.

Pero Chinchero sigue sin avances claros. Por ese motivo, Barrios asegura que el MTC ha autorizado que Corpac haga ya no una ampliación del Velasco Astete, sino un mantenimiento de sus instalaciones.

La pregunta es qué pasará con el único aeropuerto activo hoy en Cusco una vez Chinchero esté listo, como se dice ahora, en 2026. ¿Seguirá en manos de Corpac? En la entidad lo desconocen.

“No se sabe si dejará de operar. Uno podría ser para vuelos nacionales y otro internacionales. Aún no está claro. Son temas a otro nivel. El problema era que como se venía Chinchero, ya no podíamos avanzar en el Velasco Astete. Estuvimos así todo el 2023: invierto o no”, dice Barrios.

De momento, señala el presidente del directorio de Corpac, están ejecutando el mantenimiento de la pista de aterrizaje del Velasco Astete. Las obras, según cronograma, deberían acabar en septiembre.

Temas relacionados a Chinchero

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción y saneamiento, y economías ilegales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.