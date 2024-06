El nuevo terminal debería entrar en operación el próximo 18 de diciembre. La fecha ya había generado disconformidad en la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), incluso antes de este nuevo incidente.

Sobre el cortocircuito, si bien Corpac ha reconocido la responsabilidad, los gremios indican a Gestión que LAP tampoco puede escapar de la fiscalización, ya que no han cumplido con garantizar que la segunda pista de aterrizaje del AJCH y su respectiva torre de control estén efectivamente en operación.

Sin garantías

Para AETAI y IATA lo ocurrido el pasado domingo pone aún en más evidencia que la fecha estimada para la entrega del nuevo terminal del Jorge Chávez debería posponerse.

Martín La Rosa, Country Manager del IATA para Perú y Bolivia, explica que solamente por la fecha anunciada por LAP (18 de diciembre), junto a AETAI ya habían solicitado tanto al operador del AIJCH, como al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que pospusieran la fecha hasta el 30 de enero del 2025.

“Ninguna mudanza es amigable. Hacerlo en una fecha tan sensible, cercana a Navidad y Año Nuevo, generará un estrés adicional a la operación. Puede fallar”, asegura.

Sobre este pedido, La Rosa indica que tanto LAP como el MTC reiteraron que no habrán inconvenientes por la alta demanda. Sin embargo, a raíz del desperfecto eléctrico reciente, los gremios consideran que no hay garantías que eviten un nuevo desperfecto de este tipo.

“Estarán en plena curva de aprendizaje de una operación robusta en temporada alta. Si pasara algo parecido a lo del domingo, no me quiero imaginar el grado de afectación”, advierte Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI.

Otro tema relevante de cara a este pedido gremial es que LAP y Corpac no han resuelto sus discrepancias respecto a la segunda torre de control y su pista respectiva. Estas estructuras fueron inauguradas en abril del 2023, pero hoy no están operativas.

“Hubo una discrepancia sobre las lunas. LAP decía que estaban bien, pero Corpac que generaban una doble imagen en la noche: con las luces se veían dos aviones. Eso no se podía permitir. Se recurrió a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) como mediadora y nos dieron la razón. LAP está regularizando”, explicó José Luis Barrios, presidente de Corpac en la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) del Congreso.

A pesar de ello, los gremios aéreos recuerdan que estas infraestructuras están inoperativas desde noviembre, precisamente porque aún LAP está reemplazando los vidrios, aunque según Rosa Espinoza, gerenta de reputación de la empresa, ello no impedía su uso en esta emergencia.

Los gremios dudan de la capacidad de Corpac también porque su “reorganización” aún está en curso. Como contó Gestión, a finales del 2022 tenían 14 de 15 gerencias encargadas, hoy son cuatro, según su portal institucional.

Para acelerar ello, el Gobierno instaló en marzo una comisión de alto nivel en marzo. Según AETAI ya hubieron siete sesiones, pero “la industria” no fue invitada desde el inicio. Aparte, señala que en esta comisión no se ha tocado el tema de la fecha. Los asistentes estatales tampoco serían de “alto nivel”.

“Solo hemos participado en las últimas dos sesiones, sin presencia de quienes toman las decisiones: ministros o viceministros. La fecha de apertura (del nuevo terminal) no ha sido parte de la agenda, más son los temas de acceso. Lo queremos llevar a este espacio. No entendemos por qué seguir promoviendo una fecha no adecuada”, recalca La Rosa.

Corpac pone el pecho

En Codeco, Barrios reconoció que la falencia del último domingo es totalmente atribuible a su entidad. “El cableado de Corpac. El cambio de cableado estaba marcado para enero. La responsabilidad está, pero no es por un mal manejo o negligencia. Es un caso fortuito, debajo de la tierra, son dos cables que han chocado”, sostuvo.

Barrios también explicó que el sistema de cableado total abarca 5,508 metros de la pista, a los que hay sumarles 1,500 metros más por la distancia entre las luces y reguladores. Todo este espacio fue revisado para identificar el origen del corto.

Para los gremios aeronáuticos, lo criticable es, en realidad, no tener un plan de respaldo para casos como el ocurrido.

“Puede haber sido fortuito, pero si falla, porqué no tener un sistema redundante, como pasa en hospitales, al tratarse de un activo crítico, más allá si se exige en leyes. Debería ser así al menos en el AIJCH porque concentra el 99.9% de vueltos internacionales”, reclama Gutiérrez de AETAI.

Un sistema redundante, vale decir, es un sistema que se apoya en respaldos para mantener operativos servidores esenciales en caso de fallas eléctricas. En Codeco, Barrios explicó el sistema de la pista tenía dos circuitos independientes, pero que el que hizo cortocircuito afectó la tarjeta electrónica del regulador de la segunda, lo que paralizó el fluido por completo.

A raíz del hecho, aerolíneas como Latam empezaron a dar facilidades para la reprogramación y cancelación de pasajes a sus usuarios. Sobre estas contingencias económicas asumidas, los gremios no descartan que soliciten posteriormente una compensación.

“Las aerolíneas activaran sus seguros y estos podrían requerir a Corpac o, a quién se determine finalmente que es el responsable, un reembolso”, apunta La Rosa de IATA.

Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, el regulador de la infraestructura de transporte, aclaró en Codeco que Corpac, a nivel operativo, escapa de su fiscalización.

“Nosotros supervisamos concesiones, eso no incluye la navegación. A Corpac lo supervisa el MTC. Nosotros ya determinamos que la fuente de energía secundaria que da LAP se mantuvo”, dijo. Sobre estos hechos, la Contraloría anunció que iniciará diligencias en Corpac para “recopilar información” respecto a la falla del suministro eléctrico.

Congresistas exigen un plan real de contingencia

Antes de que Barrios se retirara de la sesión de Codeco, Wilson Soto, presidente del grupo de trabajo, exigió al funcionario que indique qué medidas inmediatas han tomado a razón del incidente.

“Ya hemos tomado dos decisiones: mantener la operatividad de la segunda pista solamente si se presentara una emergencia en la primera. Solo por eso. La segunda es hacer un mayor control: las revisiones no serán mensuales, sino cada semana o quincena, según definan los especialistas de Corpac”, respondió.

De igual forma, Barrios indicó que volverá a presentarse en Codeco en dos semanas para presentar el estado situacional de Corpac. Vale recordar que el actual presidente de la entidad inició funciones hace un mes exacto, el 4 de mayo.

