Justamente, el presidente de Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis Barrios, señaló que no hay un plan de contingencia ante un cortocircuito en el cableado subterráneo en el aeropuerto Jorge Chávez.

“Esta ha sido la preocupación que hemos tenido en Perú desde hace un buen tiempo. En mi última visita expresé la importancia de mejorar la coordinación entre el MTC, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Corpac, Lima Airport Partners (LAP). Sin embargo, este es un ejemplo de una falta de coordinación donde falla el sistema, pero no hay un plan de contingencia”, comentó Cerdá a este diario durante el IATA Annual General Meeting (IAGM), en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Cerdá también reclamó que tras el fallo de luces en la actual pista de aterrizaje no se haya usado rápidamente la segunda, porque “al final el que quedó afectado es el viajero y la línea aérea durante 10 horas”. De hecho, el mismo LAP señaló que Corpac pudo haber utilizado la segunda pista para operar los vuelos de salida .

“ En un aeropuerto internacional, de magnitud de un hub, es simplemente inaceptable e incompresible que no hayan planes de contingencia , de coordinación y que no hayan podido solucionarlo en un tiempo razonable. Es preocupante. Nuestro llamado al Gobierno peruano, y lo he dicho en repetidas ocasiones: ‘El aeropuerto tiene que ser una prioridad del Estado’. El primer ministro y la presidenta de la República tienen que estar involucrados”, destacó el representante de IATA.

Para el ejecutivo, esta situación, claramente, “tendrá consecuencias económicas para el país, tanto turísticas como de negocios”. “Los pasajeros han tenido que ser llevados a un aeropuerto alterno, probablemente algunos hayan tenido que ser llevados a un hotel, darles alimento (...) Desafortunadamente el Estado no se está haciendo responsable”, reclama.

Cerdá recordó que desde IATA llevan más de un mes solicitando una reunión con la presidenta del Perú, Dina Boluarte , para sentarse en una mesa colaborativa en busca de ayudar a mejorar el sector. “Nuestra intención es que Perú siga siendo un país importante a nivel de transporte aéreo. Pero, ejemplos como estos nos dan mucha preocupación, sobre todo, estando tan cerca de abrir un nuevo terminal”, apuntó.

