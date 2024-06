El presidente de Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis Barrios, señaló que no hay un plan de contingencia ante un cortocircuito en el cableado subterráneo en el Aeropuerto Jorge Chávez. Además, dijo que para este tipo de cableado “no existe un mantenimiento programado” en los próximos meses. En ese sentido, la paralización de cientos de vuelos podría volver a ocurrir.

“Corpac tiene la responsabilidad (de la paralización) porque el cableado de Corpac. El cambio de cableado estaba marcado para enero. La responsabilidad está, pero no es por un mal manejo o negligencia. Es un caso fortuito, debajo de la tierra, son dos cables que han chocado” , explicó Barrios, en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República.

Además, indicó que no habían garantías para que no vuelva a ocurrir, aunque sí se cuentan con las medidas de seguridad para los aterrizajes de emergencia. “Las operaciones se realizan con seguridad, si vuelve a pasar eso los controladores saben lo que tienen que hacer con los aviones que están aproximándose, pero yo no puedo decir (que no volverá a ocurrir) porque son 5 mil y pico de metros de cableado (que puede fallar)”, mencionó a su salida de la comisión del Congreso.

Finalmente, precisó que la única forma de garantizar que el suceso no vuelva a ocurrir es que se cambie todo el sistema de alumbrado, lo cual conlleva al complimiento de la pista de aterrizaje. “Habrá que preguntarle a LAP (Lima Airports Partners) cuándo se arreglarán las observaciones del segundo terminal”, precisó a la prensa.

Lo que se sabe es que se usará la nueva pista de aterrizaje para el transporte de pasajeros mientras la pista actual esté en manteamiento.

