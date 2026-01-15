Al momento de vender o hipotecar un inmueble, uno de los principales obstáculos es la falta de orden y actualización de la documentación legal y registral.

Esta situación obliga a los propietarios a realizar un saneamiento legal, físico y registral, indispensable para contar con un título de propiedad claro, seguro, que permita la libre disposición del bien y su uso como garantía de financiamiento.

Sin embargo, para lograrlo, se deben tener en cuenta diversas consideraciones que pueden constar en los documentos legales de la propiedad.

“La demora u omisión en la regularización puede afectar el valor del inmueble, impedir su transferencia o restringir el acceso a financiamiento con garantía hipotecaria”, señaló Leonides Mendiolaza, coordinador del Área Legal de Prestaclub.

Es por esta razón que se han identificado cinco problemas legales frecuentes que los propietarios deben evitar para que así no solo se pueda disponer libremente del inmueble, sino también acceder a financiamiento con garantía hipotecaria cuando se necesite.

1) Cargas Registrales

Identificar si existe alguna irregularidad entre la realidad física del terreno/ construcción y la descripción legal en Registros Públicos que impidan su libre uso o transferencia, obstaculizando su valor y el acceso a créditos.

2) Problemas de gravámenes

Verificar embargos, hipotecas, cargas ocultas, medidas cautelares o cualquier obstáculo que impida su venta o créditos. Su levantamiento o regularización resulta clave para sanear el inmueble y preservar su valor comercial.

3) Errores de titularidad

Regularizar las discrepancias que existieran en los registros inmobiliarios como nombres incorrectos, falta de poderes o datos erróneos, solucionando mediante acciones notariales y registrales. Así se asegurará la certeza jurídica del bien.

4) Infraestructura y riesgo

Sanear cualquier problema proveniente de una mala disposición de aguas y registros sanitarios que a la larga pueden ser perjudiciales al momento de ser usadas.

5) Informalidad

Tener en cuenta si la información del bien cuenta con una construcción formalizada ya que se puede caer en la informalidad por los altos costos de los trámites, falta de la exigencia social o necesidad de que sean regularizados.

De tener en cuenta cada uno de estos posibles problemas se podrá disponer libremente del inmueble para lo que se necesite: vender, donar, heredar o usar su propiedad como prenda para acceder a un financiamiento con garantía hipotecaria en caso se necesite.

“Muchos propietarios enfrentan diversas trabas legales que, aunque en apariencia sean menores, pueden desvalorizar la propiedad o limitar su uso”, indicó Mendiolaza.