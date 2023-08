Si bien la vigencia del PDM es hasta el 2025, corresponde al actual alcalde de la región arequipeña, Víctor Hugo Rivera, actualizar el PDM; de lo contrario los proyectos de vivienda seguirán estancados.

Al respecto, Julio Cáceres, presidente de Capeco Arequipa, dijo a Gestión que aunque en la región se da la compra y venta de propiedades, no existe un desarrollo inmobiliario como tal .

“Lo que sí está teniendo movimiento son los créditos del Fondo Mivivienda. Si bien es cierto que no dejan de ser importantes, no cubren la oferta y demanda de las necesidades de viviendas que tiene Arequipa”, detalló.

Agregó que en los últimos cinco años el Fondo Nacional de Vivienda a nivel nacional ha desembolsado casi S/ 4,500 millones. De este total, el sur solo tiene una distribución de 7.2% y Arequipa tiene alrededor del 3% de esta cifra.

“El problema actual está en que las empresas inmobiliarias están dejando Arequipa por el problema del PDM, ya que no pueden seguir esperando la aprobación de este plan”, indicó.

Añadió que aun cuando han comprado terrenos en ciertas áreas, al no estar comprendidas dentro del plan de desarrollo metropolitano, los inversores están llevando sus recursos hacia afuera de la región, ya sea a Lima o al norte.

En ese contexto, Cáceres dijo a Gestión que en algún momento Arequipa llegó a tener alrededor de 25 proyectos de vivienda para el sector inmobiliario , de casi US$ 700 millones; los cuales no se han ejecutado por las razones ya mencionadas .

En algún momento Arequipa ha llegado a tener alrededor de 25 proyectos de vivienda para el sector inmobiliario, de casi US$ 700 millones. (Foto: Shutterstock)

Zonas más demandas

El presidente de Capeco Arequipa indicó que los distritos ubicados en la zona sur son los que pueden recibir una buena cantidad de proyectos de vivienda social. Por ejemplo, Cerro Colorado, Characato, Yarabamba y Quequeña. “Estas zonas tienen capacidad para desarrollar proyectos inmobiliarios”.

En zonas más alejadas de la metrópolis, está la ciudad Majes, que debido al proyecto Majes Sigua debería haber un crecimiento natural en cuánto a dinamismo de propiedades.

En ese sentido, de la demanda de más de 65,000 unidades de vivienda que existe en la región, la gran mayoría está enfocada en el sector C, D y E; mientras que una pequeña parte está en el A y B.

“ Los precios llegaron a tener un pico a finales del 2022, pero este año la vivienda ha empezado a reducir el valor del m2, pues la oferta y demanda se ha contraído, producto de los problemas sociales que ha tenido Arequipa . Entre diciembre del año pasado a enero del 2023 la región ha estado paralizada, las personas pensaban más en su seguridad que hacer una inversión ”, explicó a Gestión.

El costo de la vivienda se va a mantener a pesar de que los materiales de construcción, como el cemento y acero, han subido de precio. (Foto: GettyImages)

Tendencia por espacios más amplios

A diferencia de lo que puede ocurrir en regiones como Lima y Cusco, donde las personas pueden preferir viviendas más reducidas, en Arequipa existe una tendencia por espacios más grandes .

“ Desarrolladores inmobiliarios se han dado con la sorpresa que la demanda por los departamentos más pequeños se han ido reduciendo. Estamos hablando de aquellos entre 70 m2 a 110 m2” , anotó Cáceres. “No tienen una gran demanda, ya que cuesta vender un departamento pequeño comparado con una vivienda que puede estar por encima de los 140m2″.

“ En Arequipa hay una tendencia por departamentos más amplios. Las personas tratan de buscar espacios de tres dormitorios, sala, comedor y cocina, que estén por encima de los 140 m2 ″, destacó Cáceres.

“Los departamentos pequeños son más que todo para solteros o para alquiler al turista”, añadió.

Precio

Cáceres precisó que en el segmento A y B, el m2 acabado está sobre los US$ 1,800; mientras que en el C y D, se pueden encontrar viviendas entre US$ 700 u US$ 800 el m2.

“Cuando se habla de sector A y B me refiero a Yanahuara, la parte baja de Cayma y la zona sureste de Cerro Colorado. Por otro lado, el C, D y E son zonas como Miraflores, Paucarpata y la zona norte de Cerro Colorado”, detalló.

Respecto a los departamentos , una propiedad de 120 m2 a 140 m2 está bordeando entre los US$ 200,000 a US$ 230,0000.

Asimismo, “una casa en el segmento A y B están fluctuando entre los US$ 300,000 y US$ 500,000 y en zonas más exclusivas , como Cayma Baja y Yanahuara puedes encontrar viviendas entre US$ 500,000 a US$ 700,000, dependiendo del área”, acotó.

Incluso, un inversionista con más capital puede optar por adquirir una casa en la zona de Challapampa, por un valor entre los US$ 70,000 y US$ 1 millón.

Por otro lado, el ejecutivo también refirió a Gestión que el costo de la vivienda se va a mantener a pesar de que los materiales de construcción, como el cemento y acero, han subido de precio.

“Los desarrolladores inmobiliarios van a tener que reducir el margen, porque no va a haber una oferta y demanda masiva como hubo en algunos años atrás, cuando la gente compraba a nivel de ahorro o para alquiler. Esto está cambiando porque las condiciones de inversión en Arequipa no se están dando , no tiene el dinamismo que había en años pasados ”, sostuvo.

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.