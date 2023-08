Los factores que contribuyeron con la caída de este segmento fueron la retracción de la inversión privada, las fuertes lluvias durante los primeros meses del año, los desajustes producidos en el mercado inmobiliario y el alza de precios de materiales de construcción.

Ronal Hermoza, presidente del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio de Cusco, comentó que el sector construcción está paralizado en todo el país y Cusco no es ajeno a esa situación. Una de las principales razones sería el caos político.

“En estos momentos, si bien no hay una recesión como tal, toda la construcción se ha ralentizado. Entonces, ha disminuido la construcción y esperamos que se recupere si es que seguimos con un Gobierno relativamente estable. Estamos a la espera de eso”, dijo a Gestión.

Agregó que la coyuntura política ha hecho que, de diciembre del 2022 a febrero de este año, haya una escasez de insumos para construir.

“En el Cusco, se ha reducido enormemente la cantidad de construcciones. Esta situación sigue y no hay perspectivas de que mejore. Las personas todavía están reticentes a construir o a hacer alguna inversión, esto causa un tremendo problema para el sector”, detalló.

El mercado inmobiliario en Cusco se ha expandido en los últimos años, pues la oferta ya no se encuentra solamente en el mismo centro y alrededores. (Foto: Shutterstock)

Sector inmobiliario y escasez de terrenos

Hermoza indicó que el mercado inmobiliario en Cusco ha crecido mucho en los últimos años, pues la oferta ya no se encuentra solo en el centro sino en alrededores.

Hoy en día se puede observar propiedades y terrenos a la venta en las afueras de la ciudad, a varios kilómetros de distancia. No obstante, los precios son elevados.

“Las propiedades y terrenos son muy caros. La geografía de Cusco hace que haya poca cantidad de terrenos en donde se puede construir fácilmente (lugares planos), esto hace que el precio de las propiedades por metro cuadrado sean costosos”, explicó a Gestión.

Por ejemplo, en el cerro el m2 puede costar entre US$ 350 y US$ 400, mientras que en la parte plana puede variar entre US$ 800 y US$ 1,500. Incluso, hay lugares en donde supera los US$ 2,000.

El ejecutivo precisó que los precios de terrenos en Cusco siempre han sido elevados, y que si bien ha parado un poco la compra y venta de lotes, todavía sigue siendo elevado; tendencia que se mantendrá debido a la escasez.

“La escasez de terrenos hace que los precios sean altos, pero ahorita la paralización del sector inmobiliario ha hecho que bajen un poco los precios de casas, terrenos y sobre todo departamentos ” , sostuvo.

En esa línea , el presidente del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio de Cusco estimó que los precios se habrían reducido entre 8% y 10% en comparación con el 2022.

Además, señaló que los costos de insumos para la construcción han disminuido, porque las fabricas en estos momentos están produciendo, pero no están vendiendo. Entonces, han tenido que bajar sus precios para tener algún tipo de venta.

Departamentos dan mayor rentabilidad

El representante de la Cámara de Comercio de Cusco precisó también que, teniendo en cuenta que los precios de los terrenos son bastante altos, existe una tendencia por levantar una mayor cantidad de pisos a fin de incrementar el valor de venta de la propiedad y recuperar la inversión.

“Las propiedades por lo general cuentan con por lo menos cinco pisos, hasta un máximo de 10 pisos, que es el límite”, anotó.

Entonces, debido a que el metro cuadrado es costoso, las personas optan por construir departamentos en vez de casas, ya que permiten rentabilizar de mejor manera la inversión .

“Una casa es costosa, porque el precio del metro cuadrado es muy caro. Por ello, se tienen que hacer edificaciones para de alguna forma redistribuir el valor del terreno en la cantidad de pisos que uno tenga dentro de su propiedad”, explicó.

Personas de otras regiones o cusqueños que viven en el exterior optan por comprar departamentos para alquilarlos por periodos cortos. De esta manera, ganan mucho más que un alquiler normal, pudiendo llegar a S/ 7,000 u S/ 8,000 mensuales.

“En un departamento bastante pequeño, de 100m2 se puede llegar a tener esa rentabilidad al mes. Si bien es caro adquirir una propiedad en Cusco, es muy rentable cuando funciona el turismo”, recalcó Hermoza a Gestión.

Cuando arranque fuertemente el turismo de nuevo, los inversionistas van a querer adquirir mucho más propiedades, porque saben que la rentabilidad es muy grande debido a la gran cantidad de turistas que llegan a la ciudadela inca.

Las personas ya no piensan en vivir únicamente cerca de la Plaza de Armas porque ahora hay una redistribución en casi todos los distritos, los cuales cuentan con los servicios necesarios para vivir. (Foto: Shutterstock).

Precios por tamaño

Hermoza señaló, además, que los departamentos de entre 60 m2 a 70 m2 son los que más venta tienen, ya que son más fáciles de vender por el precio.

“Un departamento en Larapa de 60m2 aproximadamente no baja de US$ 70,000″ , precisó.

Por otro lado, una casa de 2,500 m2 o 3,000 m2 puede estar valorizada entre US$ 5 a US$ 6 millones, lo cual hace que sea casi imposible de vender, al menos que sea en partes.

Dicho esto, el ejecutivo mencionó que el promedio del m2 construido oscila entre US$ 1,700 a US$ 1,800, y en base a ello uno puede calcular el valor de una propiedad según el tamaño que desee.

“Una casa de dos pisos, de 500 m2 y en una zona residencial en Cusco puede valer de US$ 800,000 a US$ 1 millón. Esa misma casa la puede comprar uno en zonas como La Molina, y por un menor precio”, anotó a Gestión.

Zonas más demandadas

Cusco está llevando la construcción y desarrollo inmobiliario hacia zonas más alejadas, a 30km o 40km al sur del centro de la ciudad, a la zona del Valle Sur, que abarca San Sebastián, San Jerónimo, Saylla y Oropesa.

Esta área es más plana, el clima es más amigable, tiene mayor accesibilidad y hay una proliferación de construcciones. Entonces, las personas prefieren comprar o construir alrededor de esta zona, pues cuenta con los servicios necesarios.

“San Sebastián es una de las zonas con mayor dinamismo inmobiliario, después vendría Larapa, que tiene una infinidad de construcciones de departamentos en estos momentos. No todos se están vendiendo, pero está continuando la dinámica hacia ese nicho”, mencionó Ronal Hermoza a Gestión.

Añadió que las personas ya no piensan en vivir únicamente cerca de la Plaza de Armas porque ahora hay una redistribución en casi todos los distritos, los cuales cuentan con los servicios necesarios para vivir. “Ahora un puede vivir alejado del centro mismo”.

