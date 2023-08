La titular de la cartera, Hania Pérez de Cuéllar, señaló a Gestión que el sector está concentrado en los distritos que sí quieren avanzar y cerrar la brecha de vivienda en sus respectivas jurisdicciones.

“Tenemos reuniones pronto con las municipalidades de Ventanilla, Puente Piedra, Comas e Independencia. Son varias con las que estamos trabajando, seguimos avanzando. Aquellas municipalidades que no quieran sumarse a ese proyecto se les respeta, pero estamos focalizados en cerrar la brecha”, dijo la ministra en la víspera tras la presentación del relanzamiento del Fondo MiVivienda.

La controversia

En junio pasado el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que establece que los municipios pueden decidir si autorizan o no la construcción de viviendas sociales en sus distritos y definir la altura máxima de las edificaciones, debido a que forman parte de sus competencias exclusivas.

Tras la emisión de este fallo, el MVCS retrocedió en su propuesta de emitir una norma que obligaba a los municipios a destinar por lo menos el 10% de sus territorios para el desarrollo de viviendas sociales. La propuesta de norma ahora establece que sea optativo, aunque a la fecha no ha sido publicada.

En su momento, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, saludó el fallo del TC, tomando en cuenta que ya tenía una posición clara sobre los proyectos VIS pues consideraba que no eran viables en su distrito. De hecho, también rechazó la propuesta del MVCS sobre la propuesta del 10% de territorio para viviendas sociales, una postura que también tomaron las comunas de Miraflores y La Molina .

Precisamente, luego de conocerse este fallo, el distrito de Miraflores redujo de cuatro a dos las avenidas donde se podrá desarrollar proyectos VIS: Av. Paseo de la República y Av. Mariscal Cáceres.

Fideicomiso y renta joven

En otro momento, la ministra se refirió al fideicomiso para vivienda social anunciada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Al respecto, indicó que se encuentra en conversaciones con los equipos técnicos para ver la viabilidad y pertinencia de dicho proyecto.

“Es una idea que hay que madurar y trabajar, de intercambiar con los equipos. Ya ha habido reuniones y seguro se va ir afinando el tema en el transcurso de la siguiente semana”, afirmó.

De igual manera, indicó que antes de fin de año se relanzará el Bono de Arrendamiento para Vivienda (BAV), conocido inicialmente como Bono Renta Joven y que fue lanzado en el 2019.

En detalle, el viceministro de Vivienda y Urbanismo del MVCS, Hernán Navarro, detalló a Gestión que el ahora BAV tendrá modificaciones respecto al bono inicial.

“Se vienen trabajando algunos cambios y ya se anunciará el lanzamiento del Bono de Arrendamiento. Y no solo es el bono Renta Joven, sino, los proyectos mutilfamily (proyectos inmobiliarios dedicados al alquiler). Para poder acortar la brecha necesitamos ver no solo compra y venta, sino, alquiler, porque finalmente es una oferta alternativa a la que las personas van a poder acceder. (¿Habrá incentivos tributarios para el multifamily?) Esa esa la idea, pero no puedo adelantar más”, sostuvo.

