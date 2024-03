Interbank ejerció la opción de rescate de sus bonos subordinados en circulación con vencimiento en el 2029.

En información enviada al regulador del mercado de valores (SMV), destacó que el 18 de marzo del 2014, Interbank realizó la emisión de bonos subordinados denominados “6.625% Fixed-To-Floating Rate Subordinated Notes Due 2029″, con vencimiento al 19 de marzo de 2029, por US$ 300 millones.

Asimismo, indicó que el 29 de enero último hizo saber que decidió ejercer la opción de rescate de tales títulos de deuda , establecida en la Sección 3.9 del Indenture de marzo del 2014, y por tanto, el 19 de este mes se procedió a redimir la totalidad de los bonos subordinados en circulación.

En tal sentido, en esa última fecha, se cumplió con pagar a los titulares de los bonos subordinados la suma de US$ 108.63 millones, reportó.

De esos US$ 108.63 millones, unos US$ 105.14 millones corresponden al monto del principal pagado y unos US$ 3.48 millones a los intereses pagados, detalló.

En otro momento, mencionó que la redención anticipada de la totalidad de los bonos subordinados, vía la opción de rescate, fue aprobada, mediante resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ( SBS ) 03944-2023 e informada el 28 de noviembre del año pasado.

Bancos participantes en el mercado

Las e mpresas bancarias en el sistema financiero local son 17, entre estas Banco de Crédito del Perú ( BCP ), Banco Pichincha , BanBif , Scotiabank , Citibank , Banco BBVA , Mibanco , Banco de Comercio y Banco GNB .

Participan también el Banco Santander , Banco Ripley , Banco Alfin , Banco ICBC , Banco Falabella , Bank of China , Banco BCI y el propio Interbank.

