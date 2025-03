Si una persona no tiene el hábito de ahorrar y desea empezar, lo primero que debe hacer es fijarse una meta que sea alcanzable e importante, de tal forma que se convierta en una motivación para la persona, por ejemplo, comprarse un auto, una moto o hacer un viaje.

Alfredo Marín, sub gerente de Pasivos de BanBif, indicó que las consecuencias de no ahorrar es que no se forma capital y ante una necesidad se toman decisiones ineficientes.

“Por ejemplo, si la necesidad es atender una emergencia médica, sin ahorros recurres a amigos, la tarjeta de crédito o incluso a préstamos usureros extra sistema; otro ejemplo es ante la opción de invertir, sin ahorros debes prestarte de amigos, familiares o en el caso extremo dejar pasar la oportunidad; ante la oportunidad de comprar una propiedad, sin ahorros el banco no te financia porque debes dar una cuota inicial”, mencionó.

Asimismo, explicó que sin ahorro no hay inversión; sin inversión no se genera patrimonio; y sin patrimonio se pasa la edad de producir de la persona y llega a la vejez con necesidades por cubrir.

En ese sentido, el directivo detalló algunas pautas de cómo hacer un plan de ahorro con el fin de alcanzar tus objetivos:

1. Fijar un objetivo

Ahorrar asociado a un objetivo tiene más posibilidades de éxito, pero debe ser medible (por ejemplo, en 3 meses) y alcanzable (tomar una parte importante de tu sueldo, que no te incapacite en tus gastos por otras necesidades).

Un recurso muy útil para eso es poner la imagen de tu meta como fondo del celular y pantalla de la computadora, una imagen impresa al lado de su computadora y/o cama para que tu mente se enfoque y tenga ganas de avanzar y no abandonar.

2. Elaborar un presupuesto

Debe registrar todos los ingresos y egresos, el ahorro es parte de ese presupuesto. Podría fijar un importe mensual como ahorro, por ejemplo, S/ 200 que sale de dividir el valor total de la meta entre los meses que desea ahorrar para llegar a su objetivo.

3. Automatiza el ahorro

Sería ideal que mes a mes se cargue en automático de su cuenta de depósito mensual y se traslade sin su intervención a otra cuenta, es decir, que no dependa de su decisión mensual de ahorrar.

Para eso puede programar el cargo de los S/ 200 de su cuenta y trasladarlo a la cuenta de ahorro. Así, mes a mes verá cómo está más cerca y de esta forma es más consciente al momento de evitar algún gusto.

4. Rentabiliza

Mantén el dinero que vas ahorrando en una cuenta que pague intereses por encima de la inflación. En el mercado financiero existen hasta 4 tipos de cuenta de ahorros, lo que no quiere decir que todos los bancos las ofrezcan, pero varios si lo hacen

Si puntualmente lo que desea el ahorrista es ganar la mayor cantidad de intereses posible, una de las categorías es la de tasa y por ello debe averiguar si el banco con el que trabaja lo tiene. Aquí la oferta es variada y conviene que indague sobre las condiciones y que otros beneficios asociados son importantes para la persona.