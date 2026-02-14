El segmento ejecutivo peruano está redefiniendo su forma de invertir. En un contexto marcado por la volatilidad internacional y la incertidumbre política local, las consultas por optimización patrimonial crecieron 40% , reflejando una mayor preocupación por la protección del capital y la planificación de largo plazo.

La tendencia muestra un quiebre frente al modelo tradicional de ahorro en cuentas bancarias. Hoy, los ejecutivos priorizan estructuras que integren activos locales y extranjeros, con énfasis en eficiencia tributaria y planificación sucesoria.

“Hemos pasado de un ahorrista pasivo a un inversionista digital consciente”, afirma Diego Mallqui, CEO de Finniu. Según explica, el objetivo ya no es únicamente maximizar la rentabilidad, sino construir una estrategia integral que otorgue estabilidad y previsibilidad en un entorno donde la inflación se ubica en 2.45%.

En este nuevo esquema, activos alternativos como el factoring han ganado espacio dentro de los portafolios, debido a su capacidad de generar retornos con menor exposición a la volatilidad de mercado. La diversificación se convierte así en el eje central de la toma de decisiones.

La volatilidad internacional y el ruido político local impulsan una mayor planificación financiera entre ejecutivos. Foto: Pixabay.

El giro hacia las wealthtech también revela una transformación en el acceso al mercado de capitales. A diferencia de la banca privada tradicional —que mantiene umbrales elevados de entrada— el ecosistema digital permite iniciar inversiones desde US$5,000 o S/10,000. Aunque el ticket inicial es reducido, el patrimonio administrado por este perfil suele consolidarse entre US$15,000 y US$35,000, lo que evidencia una rápida escalada en confianza y autogestión.

El entorno macroeconómico refuerza esta conducta. Reportes de Credicorp Capital advierten sobre la incertidumbre en torno a las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y la volatilidad de la renta fija global. A nivel local, el déficit fiscal y la inestabilidad institucional actúan como catalizadores para que los ejecutivos busquen refugio en el dólar y en deuda corporativa regional para mitigar riesgos.

LEA TAMBIÉN: Cinco recomendaciones para invertir con menor riesgo y asegurar rentabilidad

“La tecnología no reemplaza al asesor; permite ofrecer carteras hiperpersonalizadas que antes eran exclusivas de la banca premium”, sostiene Mallqui. La proyección entre herramientas digitales y acompañamiento especializado configura un nuevo estándar de gestión.

Para el ejecutivo peruano, invertir ha dejado de ser una apuesta aislada para convertirse en una decisión de arquitectura financiera, donde el acompañamiento experto marca la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento sostenido del patrimonio en un entorno cada vez más desafiante.