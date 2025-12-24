A través de este sistema digital, millones de usuarios pueden seguir el trayecto de Santa Claus. Foto: Captura Santa Tracker.
A través de este sistema digital, millones de usuarios pueden seguir el trayecto de Santa Claus. Foto: Captura Santa Tracker.
Como cada víspera de , la magia vuelve a cruzar cielos y fronteras. El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad) puso en marcha su histórica plataforma de seguimiento de Papá Noel, una tradición que se mantiene desde hace decadas y que permite observar, en tiempo real, el avance del trineo mientras reparte regalos alrededor del planeta.

A través de este sistema digital, millones de usuarios pueden seguir el trayecto de Santa Claus acompañado de sus renos, desde su salida por Asia y Europa, su paso por África y Oceanía, hasta su llegada al continente americano. El recorrido culmina en América del Sur, donde la expectativa crece conforme se acerca la medianoche.

¿A qué hora llega Papá Noel a Perú?

Según el registro del año pasado, fue ubicado sobre territorio peruano aproximadamente a las 9:45 de la noche del 24 de diciembre. Ese horario sirve como referencia para el seguimiento de este año, aunque el sistema se actualiza minuto a minuto conforme avanza el recorrido.

El rastreo puede seguirse desde la madrugada del 24 de diciembre a través de la plataforma Santa Tracker, disponible en la web oficial habilitada por Norad y Google.

Santa Tracker: más que un mapa en tiempo real

Además del seguimiento del trineo, () ofrece una experiencia interactiva y educativa pensada para toda la familia. La plataforma incluye juegos de lógica y estrategia, actividades de programación con elfos, retos de rapidez y dinámicas colaborativas para compartir mientras se espera la llegada de Papá Noel.

Entre las opciones más populares destacan juegos como Elfo Propulsado, la pelea de bolas de nieve o el Festival del Envoltorio, donde los usuarios deben envolver regalos en el menor tiempo posible. También es posible crear y personalizar un elfo, tomarse un ‘selfie’ con Santa, diseñar postales navideñas y explorar música temática a través de sesiones interactivas.

Tradiciones, curiosidades y aprendizaje

Santa Tracker también permite conocer cómo se celebra la Navidad en distintos países, incluyendo Perú y otras naciones de la región, así como lugares lejanos como Japón, Polonia, Ghana o Lituania. Los usuarios pueden acceder a galerías interactivas, trivias de geografía, traducciones de frases navideñas a distintos idiomas y cuentos digitales dirigidos a los más pequeños del hogar.

