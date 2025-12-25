El 25 de diciembre suele traer consigo reuniones, viajes y algún que otro imprevisto para muchas familias hispanas en Estados Unidos: desde un medicamento urgente hasta un regalo de último momento o un artículo esencial olvidado en la lista. En un país donde CVS y Walgreens están presentes en miles de vecindarios, conocer qué farmacias permanecerán abiertas ese día puede evitarte contratiempos, gastos innecesarios y estrés navideño.

La Navidad siempre llega con una mezcla de ilusión, reuniones familiares y una larga lista de pendientes de último momento. Cada año suele pasar lo mismo: alguien se da cuenta de que falta un medicamento, un regalo de emergencia o simplemente un artículo básico que no puede esperar hasta el día siguiente.

En Estados Unidos, donde el ritmo no se detiene del todo ni siquiera en los días festivos, saber qué servicios siguen operando puede marcar la diferencia para muchas familias hispanas. Si entre tus planes está pasar por una farmacia de cadena, especialmente por CVS o Walgreens, conviene tener claro qué esperar para no llevarte una sorpresa desagradable el 25 de diciembre.

NAVIDAD Y LOS HORARIOS ESPECIALES

Este año, el Día de Navidad cae el jueves 25 de diciembre, una fecha que moviliza a millones de personas en todo el país. Durante esta semana, es habitual que haya cierres parciales o totales, no solo en tiendas, sino también en servicios como farmacias, tintorerías y oficinas de envíos, algo que puede afectar a familias que aprovechan estos días para enviar o recibir remesas, regalos y paquetes.

Cuando hablamos de farmacias en Estados Unidos, nombres como CVS y Walgreens suelen ser la primera referencia. Para muchas personas en comunidades hispanas, estas cadenas son la opción más cercana para surtir una receta, comprar productos de primera necesidad o resolver una emergencia de salud incluso en días festivos.

¿CVS ABRE EL DÍA DE NAVIDAD?

En el caso de CVS Pharmacy, la respuesta general es que las tiendas estarán abiertas el 25 de diciembre, aunque no todas operarán con su horario habitual. Algunas sucursales pueden funcionar con horarios reducidos, algo que la compañía ha señalado en años anteriores a distintos medios y en su propia web.

Lo más recomendable es verificar antes de salir de casa: usar el localizador de tiendas en CVS.com o en la app, o llamar directamente a la farmacia más cercana. Ese pequeño paso puede ahorrarte tiempo y frustración si tu sucursal tiene un horario especial por ser día festivo, sobre todo si sales de la cena familiar, de la iglesia o de una reunión con amigos.

CVS es una de las cadenas de farmacia más conocidas en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿WALGREENS ABRIRÁ EL 25 DE DICIEMBRE?

Walgreens también suele mantener sus puertas abiertas durante el Día de Navidad en muchas de sus tiendas en Estados Unidos. Sin embargo, el horario puede variar según la ubicación, algo muy común en fechas festivas.

Al igual que con CVS, cada farmacia tiene cierto margen para ajustar sus horarios, por lo que lo más seguro es revisar la información en la web o app de Walgreens o llamar directamente a la sucursal local. En algunos vecindarios con alta presencia latina encontrarás tiendas abiertas las 24 horas, mientras que en otros el servicio se reduce a unas pocas horas del día.

Walgreens es otra de las cadenas de farmacias con gran presencia en todos los Estados Unidos (Foto: AFP)

LO QUE CONVIENE TENER EN CUENTA

Algo importante es que, aunque una cadena anuncie que estará abierta, el servicio específico de farmacia puede no coincidir exactamente con el horario de la tienda. En algunos casos, el área de ventas abre más horas que el mostrador farmacéutico, así que si necesitas surtir una receta para un tratamiento crónico o para un familiar mayor, conviene confirmar el horario del área de farmacia.

Además, la demanda suele ser mayor en estos días y normalmente hay menos personal, por lo que los tiempos de espera pueden ser más largos de lo habitual. Si tienes la posibilidad, adelantar las gestiones importantes antes del 25 de diciembre casi siempre es la mejor opción, sobre todo si organizas cenas grandes, viajes por carretera o reuniones familiares numerosas.

En fechas como la Navidad, la planificación no es exageración, es sentido común. Revisar recetas, confirmar horarios y tener un plan alternativo puede marcar la diferencia, especialmente si en casa viven niños, personas mayores o familiares con condiciones de salud que requieren medicación constante.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA CLIENTES