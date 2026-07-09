¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

9 de julio del 2021. Hace 5 años

FONDOS MUTUOS SON LA OPCIÓN MÁS RENTABLE DEL AÑO, RINDEN HASTA 26.8%

Fondos mutuos que invierten en acciones de la región, Europa y EE.UU. son los de mejor desempeño. En promedio, instrumentos en dólares rinden 8.7%, mientras que los de soles pierden 0.7%. Los fondos mutuos que invierten en acciones extranjeras lideraron el ranking de las alternativas financieras más rentables (calculado en términos de soles), al cierre de la primera parte del año.

Así, el primer puesto lo ocupó un fondo mutuo de acciones latinoamericanas que ganó 26.8% al cierre de junio del 2021, según el reporte elaborado por la consultora MC&F y el instituto IFEL.

9 de julio del 2021. Hace 5 años

INDECOPI TIENE SIETE CRITERIOS PARA SANCIONAR A EMPRESAS QUE DISCRIMINAN

Se considera que la prueba testimonial no es suficiente para probar discriminación. Si a través de los años no se evidenció un trato diferenciado, podría caerse una denuncia por este concepto.

Tras los hechos ocurridos en el local de la empresa Tai Loy (presunta discriminación racial), Indecopi le otorgó un plazo a dicha empresa para emitir sus descargos con relación al hecho. Ante esto, cabe preguntarse, ¿cuáles son los criterios que utiliza el Indecopi para revisar estos tipos de acontecimientos y verificar si existió discriminación?.

EFEMÉRIDES. Indecopi le otorgó un plazo a dicha empresa para emitir sus descargos con relación al hecho.

9 de julio del 2021. Hace 5 años

CIADI: PERÚ ES RESPONSABLE POR CASI CUATRO AÑOS DE DEMORA EN LÍNEA 2

Si bien no es el laudo final de la controversia entre el Estado y el consorcio Metro de Lima Línea 2, la decisión ya establece que se indemnice a la empresa, pero el monto aún está por definirse. El martes 6 de julio, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) adelantó su decisión sobre la controversia entre el Estado peruano con el consorcio Metro de Lima Línea 2.

En enero del 2017 el consorcio encargado de la construcción y operación de la Línea 2 del Metro de Lima, demandó al Estado por las demoras en la entrega de terrenos, que venía retrasando la ejecución del proyecto.