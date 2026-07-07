¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

7 de julio del 2011. Hace 15 años

PLANILLA ESTATAL SUBE CADA AÑO EN S/ 1,000 MLLS

Se incrementa pese a las prohibiciones que fija el MEF. Sistema es obsoleto, con planillas que incluyen más de 100 conceptos. En el Estado trabajan 1.3 millones de personas. Recaudación fiscal en junio creció menos que en mayo. Congreso dejará S/ 8,000 millones en contingencias al próximo Gobierno.

El viceministro de Hacienda, Luis Miguel Castillo, advirtió que los últimos proyectos aprobados por el Congreso, deberían preocupar a la siguiente administración, pues el impacto fiscal les restará espacio de maniobra.

EFEMÉRIDES. Los últimos proyectos aprobados por el Congreso.

7 de julio del 2016. Hace 10 años

HASTA EN 5% SUBIRÍAN LAS VIVIENDAS EN RESTO DEL AÑO

Se proyecta que 10,000 viviendas se venderán con retiro del 25% de las AFP. A partir de abril, se empezará a registrar una recuperación en la demanda y en la oferta.

El actual ministro de Vivienda y Construcción dejará un proyecto al próximo Gobierno para que el Fondo Mivivienda pueda fondearse con recursos de las AFP con el objetivo de que puedan reducirse las tasas de interés que se cobran por las hipotecas. Hay más de 20 proyectos inmobiliarios con 1,550 viviendas para vender. Piura y Chiclayo tienen la mayor oferta

7 de julio del 2021. Hace 5 años

CORRUPCIÓN NO CESÓ POR COVID: GENERÓ PÉRDIDAS POR S/ 22 MIL MILLONES

Huancavelica y Ucayali son las regiones con los niveles más altos de inconducta y pérdida de presupuesto. Hay 6,698 funcionarios públicos que tienen responsabilidad penal y administrativa. Fiscalía reveló que Perú Libre ofreció protección a “Los Dinámicos del Centro” si ganaba las elecciones.