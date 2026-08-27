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27 de agosto del 2021. Hace 5 años

GUIDO BELLIDO PRIORIZA ASISTENCIALISMO MÁS QUE INVERSIÓN PRIVADA

Jefe del Gabinete intentó convencer al Congreso al no incluir en su discurso la Asamblea Constituyente. Medidas para crecimiento económico fueron las grandes ausentes. Solo se habló de mayor gasto fiscal. Sector de la oposición insistió en cambios de ministros y un deslinde del terrorismo. Bono de S/ 350 fue ampliado a 14.4 millones de beneficiarios. Se impulsará alza de salario mínimo.

27 de agosto del 2021. Hace 5 años

STARTUPS DESPLAZAN AL SEGMENTO CORPORATIVO DE LAS OFICINAS COWORKING

El plan de regreso a las oficinas se mantiene en discusión en las empresas. Todo el sector dedicado a la renta de espacios de trabajo se vio impactado. Pero, en tiempos de distanciamiento social, ¿cómo lo afrontan los modelos coworking? “La propuesta de valor va dirigida a empresas innovadoras, apalancadas en la tecnología.

Son más ágiles para tomar decisiones", refirió Pierre Giannoni, managing director de Swiss Rents. Aseguró que el buen desempeño de las compañías de logística de última milla y las startups, durante la pandemia, hizo que apostaran por ir a oficinas coworking. Giannoni dijo que los corporativos todavía esperarán a septiembre u octubre para cerrar contratos.

“Tenemos varios clientes cotizando, pero aún esperarán a ver el impacto de una posible tercera ola”. Este segmento representa el 20% del total de clientes de Swiss Rents, en su categoría coworking.

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27 de agosto del 2021. Hace 5 años

INVERSIÓN EN OFICINAS PRIME GENERA MAYOR RENTABILIDAD FRENTE A LOS DEPARTAMENTOS

Tipo de cambio, por el momento, no es una variable que pueda impactar en el retorno. Pese a coyuntura, alquiler en oficinas se mantiene. El mercado inmobiliario ha sido tomado desde los últimos años como un motor de inversión y nos presenta distintas alternativas para direccionar el capital.

Un último reporte de Cushman & Wakefield sobre rentabilidad refiere que las inversiones direccionadas al alquiler de oficinas y de departamentos han sido las más habituales y con rentabilidades que se han mantenido constantes desde hace cinco años.