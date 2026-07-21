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21 de julio del 2011. Hace 15 años

EMPRESAS TOP GANARON MÁS DE US$ 1,600 MLLS

Compañías líderes que listan en la bolsa aumentaron utilidades en 86% en el segundo semestre. Proyectan que en el año las ganancias superarán los US$ 6,900 millones. Pesqueras se vieron favorecidas por la buena temporada. Inversiones del Grupo Telefónica se incrementaron 13%.

Los resultados de las principales empresas de la Bolsa de Valores de Lima se elevaron en 86.7% en el segundo trimestre del año, respecto del mismo periodo del 2010, estimó Inteligo SAB.

EFEMÉRIDES. Pesqueras se vieron favorecidas por la buena temporada.

21 de julio del 2016. Hace 10 años

CONTRALOR AHORA FISCALIZARÁ CADA AVANCE DE LOS MEGAPROYECTOS

Contraloría de la República tendrá una oficina en cada proyecto a partir de agosto. El objetivo es revisar 20 proyectos al año. Contralor considera que hay sustento en las observaciones del consorcio supervisor a la construcción de la Línea 2 del Metro. La Contraloría formará comisiones para los megaproyectos.

Inicialmente trabajará en el Gasoducto del Sur, la Línea 2 del Metro, la modernización de la refinería de Talara, el aeropuerto de Chinchero y la Línea Amarilla. Asimismo, ha identificado a 30funcionarios por la denuncia de la concesión del Gasoducto del Sur.

21 de julio del 2021. Hace 5 años

RUIDO POLÍTICO AÚN IMPACTA EN CONSUMO DEL 62% DE LIMEÑOS

El 86% afirma que la pandemia afectó sus ingresos. En junio, el PBI habría rebotado 25%. En lo que va de julio, índice de consumo del BCP se incrementó 35% frente al nivel prepandemia. Fitch Ratings espera la definición de las políticas de Pedro Castillo para evaluar la calificación del Perú.